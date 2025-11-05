Democrații au câștigat mai multe alegeri cruciale, odată cu primăria New York. Trump: „Nu a fost bine pentru republicani”

5 minute de citit Publicat la 21:14 05 Noi 2025 Modificat la 21:14 05 Noi 2025

Republicanii au pierdut categoric o serie de alegeri cruciale. Foto: Profimedia Images

Democrații americani au câștigat convingător o serie de alegeri importante în diverse state de pe coasta de est a Statelor Unite, în ceea ce pare să fie o respingere clară a politicilor lui Donald Trump, la mai puțin de un an de mandat, relatează CNN.

În statul Virginia, o candidată democrată moderată, fosta reprezentantă Abigail Spanberger, a obținut cea mai bună performanță a unui candidat democrat în istoria recentă a statului, obținând o victorie categorică în cursa pentru poziția de guvernator.

În New Jersey, de asemenea, o altă politiciană moderată din rândurile democraților – Mikie Sherrill a reușit să învingă categoric candidatul republican.

Cea mai impresionantă victorie, însă, este cea a democratului Zohran Mamdani, noul primar al orașului New York – un tânăr de 34 de ani care face parte din aripa progresistă a partidului și care l-a învins fără drept de apel pe fostul guvernator Andrew Cuomo.

Cuomo, un democrat „pe stil vechi”, a cărui carieră politică aproape că a fost distrusă de scandaluri de abuz sexual, a încercat să revină în prim-planul politicii printr-o candidatura la funcția de primar. În timpul preliminarelor democrate, Cuomo i-a contracandidat și pe Mamdani și pe Eric Adams, primarul în funcție, însă a fost învins categoric.

După pierderea preliminarelor, Cuomo a candidat ca independent, încercând să rupă voturile „centriștilor din New York”, însă a fost votat în mare parte de republicani, care la ordinul lui Trump și-au abandonat propriul candidat, pe Curtis Sliwa, pentru a încerca să-l ducă pe Cuomo peste linia de finiș.

Mesajul americanilor pentru Trump, livrat direct la urne

Pare că americanii că au vrut să-i dea un mesaj președintelui Trump – deși acești candidați nu sunt deloc „aliați ideologici”, ei au reușit să obțină victorii importante în fața republicanilor. Campaniile lor au avut, totuși, ceva în comun – deși soluțiile lor sunt radical diferite, problema principală discutată de ei a fost cea legată de costurile de trai. Cu toții au criticat dur, de asemenea, activitatea de până acum a președintelui.

„Nu este doar un mesaj despre democrați. Este un mesaj despre toată țara noastră. Cred că americanii sunt îngroziți de ce văd că vine de la această administrație”, a declarat Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentantă din partea statului New York în Camera Reprezentanților și una dintre cele mai importante voci ale Partidului Democrat, în acest moment.

În California, americanii au dat undă verde și eforturilor de redesenare a hărților electorale pentru a-i favoriza pe democrați în Congres, un răspuns al guvernatorului Gavin Newsom la încercările republicanilor de a obținea majoritatea prin manipularea hărților electorale (n. red – gerrymandering) în statul Texas și în alte state controlate de republicani.

Mamdani îl învinge pe Cuomo. Din nou

Mamdani a reușit să devină imaginea Partidului Democrat la nivel național datorită discursului său radical anti-Trump și progresist, un discurs care aduce aminte de Bernie Sanders.

În campania din New York, Mamdani, care se numește pe sine ca făcând parte din curentul socialismului democratic, le-a vorbit votanților despre felul în care vrea să scadă costul traiului, inclusiv când vine vorba de chirii, acolo unde prețurile au explodat în ultima vreme.

Dacă reușește să livreze ce a promis, New York-ul ar putea să devină exemplu pentru alte orașe americane în care costul traiului a crescut puternic. Dacă eșuează, el va fi dat drept exemplu de democrații centriști și de republicani împotriva aripii progresiste a partidului.

Pentru Cuomo, care a încercat să-și resusciteze cariera politică, rezultatul alegerilor este jenant. La fel și pentru Donald Trump, care a dus vreme de săptămâni întregi o campanie anti-Mamdani, numindu-l în mod fals „comunist” și folosind un discurs ultra-ideologizat de extremă dreapta pentru a-l ataca.

Mai mult decât atât, Trump și-a anunțat susținerea pentru Cuomo, în dauna candidatului republican. Nici măcar împreună nu ar fi reușit cei doi candidați – Cuomo (41,6% la numărarea a 97% din voturi) și Sliwa (7,1% la numărarea a 97% din voturi) – să egaleze măcar scorul lui Mamdani (50,4% la numărarea a 97% din voturi).

Victorie cu ajutorul locuitorilor suburbiilor

Prima victorie majoră pentru democrați a venit din Virginia, acolo unde Abigail Spanberger, fostă ofițer CIA și fostă reprezentantă democrată în Congres, a reușit să o învingă cu un scor categoric pe viceguvernatoarea republicană actuală, Winsome Earle-Sears.

Spanberger a reușit performanța de a câștiga comitatul Loudoun cu aproximativ 64%. Loudoun este o regiune dominată de suburbii și exurbii și e crucială pentru victoria în alegeri. Ea a obținut cu opt puncte procentuale mai mult decât Kamala Harris la alegerile prezidențiale din 2024 și cu 9 puncte mai mult decât candidatul din 2021, Terry McAuliffe, care a pierdut acum patru ani în fața republicanului Glenn Youngkin.

Felul în care Spanberger a depășit serios alți candidați democrați în Virginia, un stat semi-competitiv, arată și nepopularitatea președintelui Trump, care a concediat o mulțime de lucrători federali, mulți dintre care locuiesc în Virginia.

Victoria ei a fost suficientă pentru a-l trage spre victorie și pe Jay Jones, candidatul democrat pentru funcția de procuror general al statului, un personaj afectat de un scandal serios și care părea că va pierde cursa.

Sentimentul anti-Trump din New Jersey

Dacă în Virginia calitatea candidaților a fost un factor important, în New Jersey, un alt stat de pe coasta de est, nepopularitatea lui Trump a fost, mai degrabă, factorul care i-a „scufundat” campania lui Jack Ciattarelli.

Republicanul a avut performanțe politice bune la alegeri anterioare, pierzând la mustață alegerile din 2021 și având propriul brand – „un tip din Jersey” – care să-l diferențieze de alți republicani, având în vedere că statul este unul „albastru”, dar care în ultimii ani a început să graviteze spre zona competitivă.

Înfrângerea lui a fost categorică. Democrata Mikie Sherill pare că va câștiga la o diferență devastatoare de aproximativ 13 puncte procentuale.

Astfel, New Jersey a devenit barometrul pentru popularitatea lui Trump.

Victorii cruciale în Pennsylvania și California

Pe lângă cei trei candidați victorioși în cele trei state de pe coasta de est, democrații au reușit să le administreze republicanilor două înfrângeri usturătoare și în alte state.

În statul crucial Pennsylvania, democrații păstrează majoritatea de la Curtea Supremă a statului, asigurând că viitoare dispute juridice și electorale nu vor putea fi confiscate de republicani.

În California, acolo unde Gavin Newsom conduce lupta anti-Trump, votanții americani au dat undă verde democraților să facă propriul gerrymandering pentru Congres, după ce republicanii, la ordinul lui Trump, au redesenat hărțile electorale în mai multe state republicane pentru a le fura sau desființa locurile democraților.

Trump recunoaște că republicanii „nu s-au descurcat prea bine”

Președintele Donald Trump a recunoscut, miercuri, că înfrângerile succesive suferite de republicani în această serie de alegeri nu sunt un semn bun.

Trump spune că scandalul shutdown-ului guvernamental, care durează deja de 36 de zile și a devenit cel mai lung din istorie, depășind recordul din primul mandat Trump, are un aport la aceste înfrângeri rușinoase.

„Trebuie să redeschidem guvernul curând”, a declarat Trump, în timpul unei întâlniri de miercuri cu senatorii republicani, la Casa Albă. „Nu cred că rezultatele au fost bune pentru republicani. Dacă vă uitați pe sondaje, veți vedea că shutdown-ul a fost un factor mare, negativ pentru republicani”, a mai spus el, referindu-se la alegeri.

Sondajele recente arată că majoritatea americanilor îi consideră responsabili de criza guvernamentală pe Trump și pe republicani.