Depozite de petrol din Rusia, lovite de drone ucrainene. Unul aparține Rosneft și are o capacitate de 10.000 de metri cubi de motorină

Două depozite de petrol din regiunile rusești Tambov și Voronej au fost lovite în timpul unor atacuri cu drone ucrainene, care au avut loc în noaptea de marți spre miercuri, au anunțat autorităților regionale, scrie Kyiv Post.

„Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din regiunea Tambov după ce au căzut resturi dintr-o dronă a regimului de la Kiev. Echipajele de pompieri și forțele de ordine au ajuns rapid la fața locului. Toate forțele și resursele necesare au fost desfășurate”, a scris pe Telegram guvernatorul Tambov Yevgeny Pervyshov.

Pervyshov nu a specificat dacă au existat victime și nici nu a spus care e depozitul de petrol. Cu toate acestea, canalul ucrainean de monitorizare Exilnova+ a relatat că atacul a lovit depozitul de petrol Nikiforovskaya din satul Dmitrievka, la aproximativ 45 km de Tambov.

Depozitul are 14 rezervoare de stocare cu o capacitate totală de 10.440 de metri cubi, utilizate pentru depozitarea motorinei. Acesta aparține companiei Rosneft și a făcut anterior parte din Tambovnefteprodukt, cel mai mare furnizor de combustibil din regiune, care a fuzionat recent cu Voronezhnefteprodukt.

Un al doilea atac a fost raportat în regiunea Voronej din Rusia. Guvernatorul Alexander Gusev a declarat că o dronă a provocat „daune minore mai multor rezervoare de combustibil” la un depozit de petrol, dar nu a declanșat un incendiu. Nu au fost raportate victime.

Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, 102 drone ucrainene au fost „interceptate și distruse” deasupra teritoriului rus în timpul nopții. Raportul a menționat Voronejul, dar nu a făcut nicio referire la Tambov.

Ucraina nu a comentat implicarea sa în atac.

În 2 decembrie, drone ucrainene au atacat și un depozit de petrol Rosneft în orașul Livny, în regiunea Oriol, la aproximativ 140 km sud-est de Oriol, incendiind două rezervoare de combustibil.