Deputații francezi au votat legea privind moartea asistată, cu reguli stricte, după ani de dezbateri

1 minut de citit Publicat la 22:47 15 Iul 2026 Modificat la 22:47 15 Iul 2026

Legea privind moartea asistată a fost dezbătută mulți ani în Parlamentul francez. Sursă foto: Getty Images

Adunarea Națională a Franței a votat, miercuri, în favoarea instituirii dreptului la moarte asistată în condiții stricte, după ani de dezbateri și modificări aduse propunerilor. Deputații au votat cu 291 de voturi pentru și 241 împotrivă în favoarea proiectului de lege, care fusese respins de trei ori de Senat, potrivit BBC.

Legea ar permite moartea asistată pentru adulții francezi care suferă de o boală „gravă și incurabilă”, care le pune viața în pericol, „aflată într-un stadiu avansat sau terminal”. Boala le-ar provoca suferințe fizice sau psihologice constante, insuportabile sau rezistente la tratament, se mai arată în textul legii.

Proiectul a fost votat cu 291 de voturi pentru și 241 împotrivă. În trecut, acesta fusese respins de trei ori de senatori.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu urmează să trimită anumite părți ale proiectului de lege la Consiliul Constituțional al Franței pentru examinare, înainte ca acesta să poată intra în vigoare.

Legea privind moartea asistată a fost dezbătută mulți ani în Parlamentul francez.

Votul de miercuri înseamnă că Franța s-ar putea alătura altor câteva țări europene care au dezincriminat, într-o anumită formă, moartea asistată.

Potrivit noului proiect legislativ, pacientul ar putea să-și „manifeste liber intenția” în fața unui medic, urmând ca acesta să ia apoi o decizie în urma unei consultări, în termen de 15 zile.

După două zile de reflecție, pacientul ar trebui să-și administreze singur o substanță letală. În cazul în care nu ar fi în măsură să facă acest lucru, procedura ar putea fi efectuată de un medic sau de o asistentă medicală.

Decizia pacientului de a continua procedura ar trebui verificată de către medic în ziua respectivă.