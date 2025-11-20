Descoperire șocantă în cazul feribotului eșuat pe stânci cu sute de oameni la bord: timonierul vorbea la telefon în momentul impactului

1 minut de citit Publicat la 11:28 20 Noi 2025 Modificat la 11:28 20 Noi 2025

Câteva zeci de persoane au fost rănite în urma incidentului naval. Sursă foto: Profimedia Images

Autoritățile sud-coreene au arestat două persoane după incidentul de miercuri, în urma căruia un feribot a eșuat pe stânci în largul coastei de sud-vest a țării, notează BBC.

De asemenea, căpitanul navei este anchetat de procurori, adaugă sursa citată.

Toți cei 267 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bordul vasului Queen Jenuvia 2 au fost salvați, după ce nava de mari dimensiuni a rămas blocată în apropierea insulei nelocuite Jogdo.

Douăzeci și șapte de persoane au suferit răni minore.

Garda de coastă sud-coreeană a anunțat că i-a arestat pe timonier și pe primul ofițer pentru neglijență gravă.

Timonierul a dat inițial vina pe o defecțiune a cârmei, dar ulterior a recunoscut că vorbea la telefon și a ratat momentul în care trebuia să schimbe cursul.

Nava eșuată a fost dusă într-un port din apropierea locului incidentului.

Pasagerii feribotului au relatat incidentul în direct, pe rețelele sociale

Autoritățile au precizat că încă investighează cauza exactă a evenimentului de miercuri, în timpul căruia unii pasageri au relatat momentele de panică în timp real, pe rețelele sociale.

"S-a auzit o bubuitură puternică, apoi nava s-a înclinat. Pasagerilor li s-a spus să își pună vestele de salvare (...) iar acum așteptăm pe puntea superioară", a postat unul dintre ei, citat de agenția de știri Yonhap.

Feribotul de 26.000 de tone călătorea spre orașul portuar Mokpo după ce a plecat de pe insula Jeju.

Zona în care a eșuat se află în apropierea locului unde feribotul Sewol s-a scufundat în 2014.

Peste 300 de persoane au murit atunci, majoritatea acestora fiind copii aflați într-o excursie școlară.

Epava feribotului Sewol a fost recuperată și adusă la Mokpo aproape trei ani mai târziu.