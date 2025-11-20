Descoperire șocantă în cazul feribotului eșuat pe stânci cu sute de oameni la bord: timonierul vorbea la telefon în momentul impactului

Autoritățile sud-coreene au arestat două persoane după incidentul de miercuri, în urma căruia un feribot a eșuat pe stânci în largul coastei de sud-vest a țării, notează BBC.
De asemenea, căpitanul navei este anchetat de procurori, adaugă sursa citată.
Toți cei 267 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bordul vasului Queen Jenuvia 2 au fost salvați, după ce nava de mari dimensiuni a rămas blocată în apropierea insulei nelocuite Jogdo.
Douăzeci și șapte de persoane au suferit răni minore.
Garda de coastă sud-coreeană a anunțat că i-a arestat pe timonier și pe primul ofițer pentru neglijență gravă.
Timonierul a dat inițial vina pe o defecțiune a cârmei, dar ulterior a recunoscut că vorbea la telefon și a ratat momentul în care trebuia să schimbe cursul.
Nava eșuată a fost dusă într-un port din apropierea locului incidentului.
Pasagerii feribotului au relatat incidentul în direct, pe rețelele sociale
Autoritățile au precizat că încă investighează cauza exactă a evenimentului de miercuri, în timpul căruia unii pasageri au relatat momentele de panică în timp real, pe rețelele sociale.
"S-a auzit o bubuitură puternică, apoi nava s-a înclinat. Pasagerilor li s-a spus să își pună vestele de salvare (...) iar acum așteptăm pe puntea superioară", a postat unul dintre ei, citat de agenția de știri Yonhap.
Feribotul de 26.000 de tone călătorea spre orașul portuar Mokpo după ce a plecat de pe insula Jeju.
Zona în care a eșuat se află în apropierea locului unde feribotul Sewol s-a scufundat în 2014.
Peste 300 de persoane au murit atunci, majoritatea acestora fiind copii aflați într-o excursie școlară.
Epava feribotului Sewol a fost recuperată și adusă la Mokpo aproape trei ani mai târziu.