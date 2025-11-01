Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România

1 minut de citit Publicat la 12:53 01 Noi 2025 Modificat la 13:03 01 Noi 2025

Operatorul Ruter a descoperit vulnerabilitatea în timpul unui test de securitate cibernetică. Foto: Ruter.no

Norvegia, țara cu cele mai multe mașini electrice din lume, se confruntă cu o problemă neașteptată în transportul public: autobuzele electrice chinezești Yutong, care au devenit populare pentru prețul redus și disponibilitatea rapidă, pot fi controlate și oprite de la distanță din China printr-o cartelă SIM încorporată din România.

Operatorul Ruter, responsabil pentru transportul public din Oslo și împrejurimi, a descoperit vulnerabilitatea în timpul unui test de securitate cibernetică realizat într-o mină dezafectată, unde autobuzele au fost izolate de orice semnal extern.

Potrivit unui comunicat al companiei, testul a comparat un autobuz european olandez VDL, considerat complet sigur, cu unul chinezesc Yutong. În timp ce autobuzul european nu poate fi controlat de la distanță și nu comunică cu producătorul decât prin service autorizat, modelul chinez transmite periodic date și permite producătorului accesul la funcții critice.

Astfel, producătorul poate actualiza software-ul, monitoriza complet starea vehiculului, controla bateria și chiar opera module esențiale precum ușile autobuzului, fără ca șoferul sau operatorul să fie notificat.

În scenarii extreme, un autobuz ar putea fi dezactivat complet, paralizându-l pe loc.

Ruter spune că riscul este serios, mai ales că în Norvegia circulă deja peste 300 de autobuze Yutong, iar în toată țara există peste 1.350 de autobuze electrice chinezești.

Descoperirea ridică și întrebări despre rolul cartelei românești SIM, folosită pentru comunicația cu rețelele mobile și controlul de la distanță. Motivele alegerii unui operator român nu sunt încă clare, dar ar putea fi legate de costuri sau trafic de date mai puțin strict reglementat.

Ministerul Transporturilor din Norvegia a fost notificat și analizează măsuri pentru reducerea riscurilor, inclusiv dezactivarea cartelelor SIM și proceduri de securizare pentru viitoarele achiziții. Oficialii avertizează însă că, pentru protecția completă a flotei, sunt necesare expertize avansate, iar simpla supraveghere de către operatori sau primării nu este suficientă.