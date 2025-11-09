Dezvăluiri din primele zile de război: „Zelenski m-a sunat din buncăr”. Ce i-a cerut lui Stoltenberg și de ce a spus nu fostul șef NATO

Foto: Profimedia Images

Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit despre un moment complicat la începutul invaziei rusești în Ucraina, când NATO a refuzat să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, în ciuda solicitărilor președintelui Zelenski. Stoltenberg spune, într-o declarație din memoriile sale, citată de The Sunday Times, că Zelenski l-a sunat dintr-un buncăr din Kiev pentru a-i cere acest lucru.

În memoriile sale, fostul șef NATO își aduce aminte de „momentul dureros” din februarie 2022 când a repins cererea disperată a lui Volodimir Zelenski de a impune un spațiu de interdicție aeriană în Ucraina.

Stoltenberg a spus și că s-a temut că această conversație ar fi putut să fie ultima cu Volodimir Zelenski și că Occidentului îi era teamă pentru viața președintelui ucrainean.

„M-a sunat dintr-un buncăr din Kiev, când tancurile rusești erau peste drum. Mi-a spus - «Pot să accept că nu trimiteți trupe terestre NATO, deși nu-s de acord. Dar măcar închideți spațiul aerian. Opriți avioanele, dronele și elicopterele rusești din a zbura și a ne ataca»”, a povestit fostul secretar general NATO.

Stoltenberg și-a amintit și că NATO mai închisese spațiul aerian deasupra anumitor țări în timpul unor conflicte din trecut – de exemplu în Bosnia sau Irak. Dar în răspuns la Zelenski, Stoltenberg a spus că nu se poate.

Zelenski a dat chiar exemplul Bosniei în timpul războiului din Iugoslavia, pentru a-și susține solicitarea către Stoltenberg.

El i-a explicat președintelui ucrainean că închiderea spațiului aerian în Ucraina ar fi necesitat ca NATO să atace și să distrugă sistemele de apărare aeriană din Belarus și Rusia, pentru că altfel avioanele de luptă occidentale nu ar fi putut să opereze în siguranță în Ucraina, țintite fiind de rachetele rușilor.

„Iar dacă în aer ar apărea un avion sau un elicopter rusesc, ar trebui să-l doborâm, iar asta înseamnă că suntem într-un război la scară largă între NATO și Rusia. Nu suntem dispuși să facem asta. După cum a spus Biden, care era președinte la vremea aceea, nu vom risca Al Treilea Război Mondial pentru Ucraina”, a spus Stoltenberg.

Stoltenberg a adăugat că discuția cu Zelenski a fost dureroasă pentru că știa că viața președintelui ucrainean este în pericol.