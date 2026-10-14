„Il Rumeno”, românul deține clădiri în inima Lugano. Cum a ajuns să cumpere clădirea Gucci de pe Via Nassa

1 minut de citit Publicat la 09:53 14 Oct 2026 Modificat la 09:53 14 Oct 2026

Un antreprenor român a investit în centrul orașului Lugano. Foto: Corriere del Ticino

Un antreprenor român a atras atenția presei elvețiene prin proprietățile cumpărate în centrul Lugano. Cătălin Iordăchescu deține clădiri pe mai multe străzi centrale, iar printre achizițiile recente se află imobilul în care a funcționat magazinul Gucci.

Publicația Corriere del Ticino a descris amploarea investițiilor sale, estimând portofoliul la peste o sută de apartamente și numeroase spații comerciale. Proprietățile sunt concentrate în zone precum Via Motta, Contrada di Sassello și Via Nassa, însă antreprenorul nu a prezentat public un inventar complet al acestora.

În România, Iordăchescu este cunoscut ca fondator al Tezaur și investitor în spații comerciale. A început în anii ’90, cu un birou de schimb valutar pe Calea Moșilor, în București. Au urmat extinderea afacerilor și achizițiile imobiliare, mai întâi în țară, apoi în Elveția.

În 2018 s-a stabilit cu familia în cantonul Ticino. Recomandarea unui bancher din Zürich l-a îndreptat către Lugano, unde avea să cumpere mai multe proprietăți. Fiii săi au studiat în regiune și au început ulterior să lucreze alături de el.

Printre clădirile menționate de presa elvețiană se numără fostul sediu al Băncii Basilese, de pe Via Vegezzi, și imobilul de pe Via Nassa care găzduia Gucci. Achiziția acestuia din urmă a adus în atenție prezența antreprenorului român pe una dintre străzile asociate comerțului de lux din Lugano.

Iordăchescu a precizat că Gucci își anunțase plecarea înaintea tranzacției. Spațiul comercial urma să fie închiriat unui nou ocupant, însă la momentul declarațiilor sale nu fusese anunțat un contract semnat.

Dimensiunea investițiilor a atras atenția presei locale, dar valoarea totală a portofoliului și prețul plătit pentru clădirea care găzduia Gucci nu au fost făcute publice.