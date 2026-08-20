Italienii s-au mobilizat și strâng bani pentru Gheorghe și cățeii săi, rămași pe străzi: „Hai să-l ajutăm să se întoarcă în România”

Povestea unui român de 56 de ani, fără adăpost în Italia, a stârnit îngrijorare și un val de solidaritate în orașul Empoli. Gheorghe, care trăiește pe stradă și este aproape mereu însoțit de cei doi câini ai săi, a dispărut timp de zece zile, provocând panică în rândul familiei sale din România, dar și al mai multor oameni din Empoli care îl cunosc.
Bărbatul a fost găsit în apropiere de sfârșitul săptămânii trecute, în zona Cecina, iar ulterior s-a întors la Empoli. Potrivit publicației italiene La Nazione, luni și marți a fost văzut frecvent în zona gării și a revenit inclusiv la cantina Emmaus, unul dintre locurile pe care le frecventează în mod obișnuit.
Un telefon furat l-a lăsat fără legătura cu familia
Între timp, în Empoli a început o adevărată mobilizare pentru a-l ajuta pe Gheorghe. Campania de solidaritate este alimentată inclusiv de rețelele sociale și de postările de pe pagina „Empoli Nostra”.
Românca Mihaela Zaharia, femeia care l-a găsit după zile de căutări în zona Marina di Cecina, continuă să se intereseze îndeaproape de situația lui în timpul liber. Ea lucrează în domeniul social și a început să amplaseze în magazine din oraș cutii pentru donații.
Gheorghe are nevoie, în primul rând, de un telefon mobil. Aparatul i-a fost furat, iar telefonul era extrem de important pentru că reprezenta principala sa legătură cu fiica rămasă în România.
În plus, bărbatul suferă de probleme cardiace și diabet și și-ar fi exprimat dorința de a se întoarce în România.
„Încercăm să-i cumpărăm din nou un telefon și să strângem bani pentru a-i permite să se întoarcă în România”, a declarat Paolo Pianigiani, cel care a făcut public cazul pe Empoli Nostra.
Cei doi câini nu îl părăsesc niciodată
În povestea lui Gheorghe, cei doi câini ai săi ocupă un loc aparte. Animalele îl însoțesc permanent, iar bărbatul nu se desparte de ele.
Pentru a-i ajuta, o femeie medic veterinar s-a implicat, la rândul său, în această mobilizare. Cei doi câini sunt descriși ca fiind foarte apropiați de stăpânul lor și bine îngrijiți, în ciuda condițiilor dificile în care acesta trăiește.
Solidaritatea localnicilor a început să dea rapid rezultate. Potrivit La Nazione, în doar câteva minute de la lansarea apelului, se strânseseră deja 200 de euro.
„Nu aș fi crezut niciodată”, a mărturisit Pianigiani, care vorbește despre experiențele dramatice prin care a trecut Gheorghe și despre dificultățile care i-au marcat viața.
Și-a pierdut soția și fiul
Viața românului are în spate mai multe tragedii. Gheorghe și-a pierdut soția când aceasta era încă relativ tânără, iar ulterior și-a pierdut fiul, care a murit într-un accident la doar 20 de ani.
Aceste lovituri l-au destabilizat profund, iar în cele din urmă a ajuns să trăiască pe stradă, pe malurile râului Arno.
Acum, după zilele în care oamenii s-au temut că a dispărut definitiv, comunitatea din Empoli încearcă să transforme îngrijorarea într-un ajutor concret.
Italienii cer și intervenția autorităților
Mobilizarea oamenilor este importantă, însă localnicii spun că situația lui Gheorghe are nevoie de o soluție mai stabilă.
Apelul către autoritățile publice italiene a fost reluat și în ultimele zile, pentru identificarea unor variante care să îi ofere bărbatului un sprijin pe termen lung.
Deocamdată, oamenii încearcă să îi cumpere un telefon, să strângă bani pentru călătoria spre România și să se asigure că el și cei doi câini ai săi sunt în siguranță.
Apelul la solidaritate distribuit de italieni pe rețelele sociale
O poveste care ne atinge profund, o iubire imensă și speranță: să-i ajutăm pe Gheorghe, Miki și Lord
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Sunt povești care ne ating profund sufletul și care ne amintesc cât de fragilă poate fi viața, dar și cât de mult poate conta solidaritatea.
Mulți dintre voi probabil ați citit în La Nazione despre cazul lui Gheorghe, un bărbat de 56 de ani, fără adăpost, care dispăruse timp de zece zile, provocând panică în rândul familiei sale din România. Gheorghe a fost în cele din urmă găsit în Marina di Cecina (LI), datorită sufletului mare și eforturilor neobosite ale Mihaelei Zaharia și ale prietenelor sale, care au căutat ore întregi de-a lungul coastei Toscanei.
Gheorghe este o figură cunoscută în Empoli (FI), unde obișnuiește să stea. În spatele dispariției sale se află o viață marcată de o durere de neimaginat: până în urmă cu câțiva ani, Gheorghe era un om cu o viață normală, venit în Italia pentru a munci și a-și întreține familia. Apoi s-a întâmplat tragedia care i-a marcat viața pentru totdeauna: într-un teribil accident rutier și-a pierdut fiul, în vârstă de doar 20 de ani, iar apoi și-a pierdut și soția. A rămas foarte apropiat de fiica sa, care locuiește în România și are, la rândul ei, patru copii, însă, după ce telefonul mobil i-a fost furat, nu a mai putut comunica cu familia sa. În plus, suferă de probleme grave de sănătate, printre care afecțiuni cardiace și diabet.
Dar există un detaliu care vorbește mai bine decât orice despre demnitatea și bunătatea acestui om: Gheorghe are alături doi câini minunați, Miki și Lord, de care este extrem de atașat. Chiar și atunci când îi este foame, Gheorghe se gândește mai întâi să le dea lor de mâncare, iar dacă mai rămâne ceva, mănâncă și el. Câinii săi sunt familia lui, punctul său de sprijin.
Acum trebuie să facem ceva pentru el. Vrem să-l ajutăm concret să-și cumpere din nou un telefon mobil, pentru a putea vorbi cu cei dragi, și să-l sprijinim pe el și pe cei doi credincioși companioni ai săi necuvântători.
Cum îi putem ajuta?
Organizăm totul în deplină transparență. Ne-am gândit să amplasăm în câteva magazine locale din zona Empoli mici cutii pentru donații, inscripționate „Pentru Giorgio, Lord și Miki”.
Există vreun comerciant cu suflet mare din Empoli sau din zonele învecinate care ne-ar putea ajuta găzduind o astfel de cutie? Spuneți-ne în comentarii sau contactați-ne în privat!
Oricine dorește să dea o mână de ajutor sau are idei pentru a-i oferi un sprijin concret ne poate contacta direct, la numărul 3404933921 (n.r. dacă suni din România trebuie adăugat prefixul +39).
Să demonstrăm încă o dată forța și generozitatea umană. Să-i facem pe Gheorghe, Miki și Lord să simtă că nu mai sunt singuri!
Vă rog, cu cât distribuim mai mult, cu atât vor ajunge mai multe ajutoare la ei.
Vă mulțumim tuturor!