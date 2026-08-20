Italienii s-au mobilizat și strâng bani pentru Gheorghe și cățeii săi, rămași pe străzi: „Hai să-l ajutăm să se întoarcă în România”

Gheorghe. Sursa foto: Tania Guerra via Facebook

Povestea unui român de 56 de ani, fără adăpost în Italia, a stârnit îngrijorare și un val de solidaritate în orașul Empoli. Gheorghe, care trăiește pe stradă și este aproape mereu însoțit de cei doi câini ai săi, a dispărut timp de zece zile, provocând panică în rândul familiei sale din România, dar și al mai multor oameni din Empoli care îl cunosc.

Bărbatul a fost găsit în apropiere de sfârșitul săptămânii trecute, în zona Cecina, iar ulterior s-a întors la Empoli. Potrivit publicației italiene La Nazione, luni și marți a fost văzut frecvent în zona gării și a revenit inclusiv la cantina Emmaus, unul dintre locurile pe care le frecventează în mod obișnuit.

Un telefon furat l-a lăsat fără legătura cu familia

Între timp, în Empoli a început o adevărată mobilizare pentru a-l ajuta pe Gheorghe. Campania de solidaritate este alimentată inclusiv de rețelele sociale și de postările de pe pagina „Empoli Nostra”.

Românca Mihaela Zaharia, femeia care l-a găsit după zile de căutări în zona Marina di Cecina, continuă să se intereseze îndeaproape de situația lui în timpul liber. Ea lucrează în domeniul social și a început să amplaseze în magazine din oraș cutii pentru donații.

Gheorghe are nevoie, în primul rând, de un telefon mobil. Aparatul i-a fost furat, iar telefonul era extrem de important pentru că reprezenta principala sa legătură cu fiica rămasă în România.

În plus, bărbatul suferă de probleme cardiace și diabet și și-ar fi exprimat dorința de a se întoarce în România.

„Încercăm să-i cumpărăm din nou un telefon și să strângem bani pentru a-i permite să se întoarcă în România”, a declarat Paolo Pianigiani, cel care a făcut public cazul pe Empoli Nostra.

Cei doi câini nu îl părăsesc niciodată

În povestea lui Gheorghe, cei doi câini ai săi ocupă un loc aparte. Animalele îl însoțesc permanent, iar bărbatul nu se desparte de ele.

Pentru a-i ajuta, o femeie medic veterinar s-a implicat, la rândul său, în această mobilizare. Cei doi câini sunt descriși ca fiind foarte apropiați de stăpânul lor și bine îngrijiți, în ciuda condițiilor dificile în care acesta trăiește.

Solidaritatea localnicilor a început să dea rapid rezultate. Potrivit La Nazione, în doar câteva minute de la lansarea apelului, se strânseseră deja 200 de euro.

„Nu aș fi crezut niciodată”, a mărturisit Pianigiani, care vorbește despre experiențele dramatice prin care a trecut Gheorghe și despre dificultățile care i-au marcat viața.

Și-a pierdut soția și fiul

Viața românului are în spate mai multe tragedii. Gheorghe și-a pierdut soția când aceasta era încă relativ tânără, iar ulterior și-a pierdut fiul, care a murit într-un accident la doar 20 de ani.

Aceste lovituri l-au destabilizat profund, iar în cele din urmă a ajuns să trăiască pe stradă, pe malurile râului Arno.

Acum, după zilele în care oamenii s-au temut că a dispărut definitiv, comunitatea din Empoli încearcă să transforme îngrijorarea într-un ajutor concret.

Italienii cer și intervenția autorităților

Mobilizarea oamenilor este importantă, însă localnicii spun că situația lui Gheorghe are nevoie de o soluție mai stabilă.

Apelul către autoritățile publice italiene a fost reluat și în ultimele zile, pentru identificarea unor variante care să îi ofere bărbatului un sprijin pe termen lung.

Deocamdată, oamenii încearcă să îi cumpere un telefon, să strângă bani pentru călătoria spre România și să se asigure că el și cei doi câini ai săi sunt în siguranță.