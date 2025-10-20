Lovitură de teatru: românul din Italia acuzat că le-ar fi ucis pe Denisa și Ana Maria este suspectat și de alte 3 crime

Cercetările în curs par să confirme convingerea anchetatorilor din Prato că există și alte victime ale lui Frumuzache. Sursa foto: Facebook & captura Instagram / @gesu_fammi_un_bonifico01

Figura lui Vasile Frumuzache, agentul de securitate de origine română, arestat pentru moartea Anei Maria Andrei și a Denisei Păun, rămâne o enigmă pentru anchetatori. Parchetul din Prato, care a cerectat uciderea Denisei, continuă să suspecteze o serie de crime în serie și, din acest motiv, în ultimele săptămâni, a continuat munca la analizarea listelor de persoane dispărute și la cazuri mai vechi de crimă care au rămas nerezolvate.

În acest sens, procurorul Luca Tescaroli a primit trei dosare de crimă nerezolvate, două în Toscana și unul în Emilia Romagna. Anchetatorii mențin discreţia absolută cu privire la cercetările în curs, dar toate aceste cazuri par a fi deosebit de brutale, relatează La Repubblica.

Cu siguranță, aceste cercetări par să confirme convingerea anchetatorilor din Prato că există și alte victime ale lui Frumuzache. Carabinierii Unității de Analiză Criminologică (care raportează Grupului de Investigații Științifice al Carabinierilor, RACIS), în studiul lor asupra profilului infracțional al agentului de securitate, au identificat și această ipoteză ca fiind credibilă.

Dosarul a evidențiat trecutul traumatic al criminalului, în special pentru că a fost agresat de un tată abuziv până la vârsta de zece ani, când ar fi fost luat de acasă în urma plângerii mamei sale și apoi, după ce mama sa s-a mutat în Sicilia, a fost „abandonat” cu sora sa vitregă. Mai mult, doi ani mai târziu, la vârsta de 14 ani, ar fi fost lăsat singur şi de sora sa, acest lucru forțându-l să se mute și el în Sicilia.

Conform analizei, în această perioadă ar fi putut dezvolta obsesiile care au explodat ulterior odată cu uciderea celor două tinere escorte românce. Tema centrală a respingerii a reieşit în urma interogatoriilor. Vasile Frumuzache le-a mărturisit anchetatorilor pe un ton lipsit de emoție: „Nu știu de ce le-am omorât” şi „Întotdeauna am reacționat urât la respingere”. Aceaste declaraţii, fără o referință temporală precisă, sunt, așadar, considerate de către carabinieri ca fiind legate de o traumă trăită în trecutul îndepărtat.

Au fost evidențiate și câteva elemente comune între victime, cum ar fi numele lor (Anna Maria și Denisa Maria), vârsta, aspectul și originea. Ipoteza unor crime în serie rămâne deschisă chiar și în ceea ce privește cealaltă pistă de anchetă, aparent incompatibilă cu prima, conform căreia Frumuzache era un criminal plătit de o bandă de proxeneți.

În cazul acestei piste de investigație, poziția în dosar a avocatului calabrez, care, potrivit procuraturii, ar fi putut juca un rol în dispariția Denisei, rămâne în curs de investigare.

În cele din urmă, în ultimele zile, parchetul din Prato a solicitat un rechizitoriu pentru uciderea tinerei românce. Se invocă premeditarea, pentru că, cu o zi înainte de crimă, agentul de pază ar fi mers de două ori în zonă pentru a studia căile de acces și de evacuare. După crimă, ar fi incendiat capul tăiat al Denisei în pământul din jurul casei sale din Monsummano (Pistoia), apoi ar fi ascuns cealaltă parte a trupului într-un câmp din Montecatini, unde au fost găsite ulterior rămășițele primei victime, Ana Maria. În cererea de rechizitoriu, parchetul îl acuză, de asemenea, pe agentul de pază că a acționat în complicitate „cu alte persoane neidentificate în prezent”.