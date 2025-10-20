O româncă de 19 ani din Italia a fost salvată în ultimul moment de carabinieri

Pompierii, poliția, carabinierii, poliția locală și personalul medical de urgență au intervenit imediat la fața locului, împrejmuind zona pentru a preveni riscurile și a asigura siguranța trecătorilor. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 19 ani rezidentă în localitatea Reggio Calabria, în Italia, a ameninţat că îşi va pune capăt zilelor aruncându-se de la fereastra apartamentului său. Pompierii, poliția, carabinierii, poliția locală și personalul medical de urgență au intervenit imediat la fața locului, împrejmuind zona pentru a preveni riscurile și a asigura siguranța trecătorilor.

Pompierii au plasat o folie de protecție sub clădire și, de pe un balcon din apropiere, au încercat de mai multe ori să ajungă la tânără, care era vizibil tulburată și în lacrimi, relatează publicaţia Ilreggino.

La întreaga scenă era prezentă o mulțime tăcută de trecători care a urmărit operaţiunea de salvare cu respirația tăiată.

După mai multe momente de extremă tensiune, tânăra de nouăsprezece ani a fost salvată. Epuizată și aflată pe pervazul ferestrei, un mediator a ajuns la ea și, reușind să intre în cameră, a apucat-o și a tras-o înăuntru.

Românca era epuizată și se simțea foarte rău, aşa că a fost nevoie de intervenția promptă a echipajelor medicale aflate la faţa locului şi care i-au oferit primele îngrijiri medicale.

Conform reconstituirii întâmplării, tânăra este cunoscută în cartier ca o persoană liniștită și rezervată. În dimineața respectivă, cu puțin timp înainte de incident, se oprise la un bar, aproape de locul unde plănuia să comită actul disperat, pentru a lua micul dejun, şi părea calmă, ba chiar a schimbat câteva cuvinte cu cei prezenți.