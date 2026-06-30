O româncă din Italia refuză să plece dintr-o casă pe care a ocupat-o abuziv, deşi a fost condamnată de un tribunal

Sentinţa tribunalului de la Milano o obligă pe femeie să părăsească locuinţa ocupată abuziv. Foto: Getty Images

O româncă, în vârstă de 38 de ani din Italia a fost condamnată după ce a ocupat locuința unui bărbat de 86 de ani, cu invaliditate gravă, pe care l-a lăsat fără venitul obținut din chirie şi fără posibilitatea de a avea acces la casa sa.

Casa italianului a fost ocupată de româncă în noaptea de 12 iunie 2024, când aceasta a intrat în apartament păcălindu-i pe pompieri, iar ulterior a schimbat încuietorile atât de la ușa de la intrare, cât și de la pivniță. De atunci, românca a rămas să locuiască acolo, fără să plătească chirie proprietarului în vârstă de 86 de ani sau familiei acestuia, relatează Il Giorno.

Totul a început în 2021, când familia italianului a închiriat apartamentul în baza unui contract de închiriere unui tânăr care a locuit acolo timp de mai mulți ani. La un moment dat tânărul a decis să rezilieze contractul de închiriere mai devreme şi a returnat cheile. Dar câteva zile mai târziu, o femeie de 38 de ani, care avusese o relație cu chiriașul, i-a păcălit pe pompieri. Aceasta a susținut că și-a pierdut cheile și a rămas încuiată afară, punându-l chiar să vorbească la telefon cu un complice care se dădea drept „soțul ei”. Pompierii au forțat ușa, românca a intrat și a schimbat imediat încuietoarea. La scurt timp după aceea, a înlocuit și încuietoarea de la pivniță.

Faptele s-au petrecut pe 12 iunie 2024 și, de atunci, proprietarii s-au străduit să recâștige posesia casei lor, mai întâi prin dialog, iar mai târziu apelând la sistemul juridic. O plângere oficială a fost depusă la Carabinieri, iar pensionarul italian a adunat declarațiile martorilor și documentele necesare, în timp ce femeia s-a înregistrat între timp ca rezidentă la adresa respectivă. Parchetul a dispus citarea directă a femeii în instanță, iar cazul a ajuns în fața judecătorului. Femeia în vârstă de 38 de ani a susținut în apărarea sa că fusese partenera *de facto* a fostului chiriaș și, prin urmare, avea dreptul să preia contractul de închiriere. Cu toate acestea, potrivit avocatului părţii păgubite și așa cum a fost confirmat de mărturiile martorilor, nu a existat nicio astfel de conviețuire (*more uxorio*) pe durata contractului de închiriere. De asemenea, românca a susținut că „a plătit întotdeauna chiria”, o declarație contrazisă de proprietar.

Zilele trecute printr-o hotărâre din prima instanță a unui judecător din Milano, s-a dispus „evacuarea” și „restituirea” locuinţei către proprietarul de drept, care s-a constituit parte civilă. Instanța a amendat-o pe românca acuzată de ocuparea abuzivă de terenuri sau clădiri cu o mie de euro şi a obligat-o la plata de daune care vor fi cuantificate în cadrul procedurii civile. Instanța a dispus și plata imediată a unei sume provizorii de 10.000 de euro.

Cu toate acestea, bătălia juridică nu s-a încheiat încă pentru că, în ciuda hotărârii, femeia continuă să ocupe apartamentul și nu a arătat nicio intenție de a se muta în altă parte, după cum demonstrează o fotografie în care se bronzează pe balcon, publicată de presa italiană.

Disputa a ajuns în cele din urmă la un verdict de primă instanță, rezultând condamnarea femeii și un ordin (care până acum a rămas doar pe hârtie) pentru ca aceasta să părăsească apartamentul. Însă timpul trece, iar pensionarul italian care locuiește într-o altă clădire a rămas fără sursa sa de venit din închirierea apartamentului şi fără locuinţa pe care o deţine.