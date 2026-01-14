Un român din Austria care s-a apucat de furat a fost prins, până la urmă, de un câine

După ce spargerea a fost reclamată, echipajele de poliție au verificat casa cu un câine special antrenat. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

U​n român în vârstă de 56 de ani a fost reținut la Villach, în Austria, după ce a jefuit o casă. Bărbatul a încercat să fugă cu bunurile furate, dar a fost oprit de intervenţia unui câine care l-a doborât la pământ. Un al doilea suspect a reușit, deocamdată, să scape.

Incidentul a avut loc în seara zilei de luni, 12 ianuarie 2026, după ce doi suspecți ar fi intrat prin efracție într-o locuință din Villach. Conform relatării poliției austriece, hoţii ar fi spart un geam de la bucătărie, apoi ar fi căutat în toate încăperile bani şi bunuri de valoare, relatează presa din Austria.

După ce spargerea a fost reclamată, echipajele de poliție au verificat casa cu un câine special antrenat. Polițiștii au analizat urmele de pași care duceau din locuință spre exterior. Astfel au identificat un vehicul

Când au încercat să oprească o mașină cu numere de înmatriculare franceze în apropiere, șoferul a accelerat. Apoi a avut loc o urmărire la care au participat, în total, 30 de agenți. Cursa s-a încheiat după ce mașina a intrat într-un copac, iar cei doi suspecţi au fugit pe jos.

Unul dintre fugari, adică românul în vârstă de 56 de ani, a fost prins de câinele polițist, care l-a doborât, după care a fost imobilizat și arestat de un polițist. În timpul urmăririi, suspecții ar fi aruncat bunurile furate, printre care şi bijuterii și un iPad, care au fost recuperate. Cel de-al doilea bărbat este în continuare căutat, iar românul reținut a fost dus într-un centru de arest al poliției.