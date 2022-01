Discotecă la sediul Guvernului britanic. 100 de petrecăreți, deghizați în Boris Johnson, au ironizat autoritățile

Cei 100 de petrecăreți s-au prezentat cu sticle de alcool și au au fost văzuți dansând pe muzică pe Whitehall.

Se crede că evenimentul a fost organizat de YouTuberul JaackMaate, care, distribuind imagini cu petrecerea pe Twitter, a comentat ”am angajat 100 de Boris Johnson și am organizat o petrecere în fața Downing Street…”, scrie Daily Mail.

Chants of ‘my name is Boris’ and ‘this is a work event’ outside Downing Street as maybe a hundred bewigged Boris lookalikes jig around in the street. Utterly surreal pic.twitter.com/3g6BCK1Hzl