Trump critică țările occidentale pentru politicile de migrație: „Țările voastre se duc dracului”

Donald Trump își susține al doilea discurs la ONU, după șase ani. Foto: Profimedia Images

Donald Trump și-a început discursul la Organizația Națiunilor Unite cu un discurs în care se laudă pe sine și administrația sa. În același timp, a criticat dur administrația predecesorului său, despre care a spus că a fost „dominată de slăbiciune, anarhie și radicalism” și că „ne-a aruncat țara în dezastru”.

„Nu mă deranjează să susțin acest discurs fără teleprompter pentru că nu funcționează. Sunt bucuros să fiu cu voi și așa pot să vorbesc mai mult din inimă. Pot să spun că cine operează acest prompter e în bucluc.

Vă mulțumesc că sunteți aici. Au trecut șase ani de când am fost aici și m-am adresat unei lumi prospere și pașnice. De atunci, armele au distrus pacea pe mai multe continente. Aici în SUA, am avut patru ani de slăbiciune, anarhie și radicalism sub fosta administrația ne-au aruncat țara în dezastru.

America e binecuvântată acum cu cea mai puternică economie, armată, prietenii și cele mai puternic spirit. Este o epocă de aur pentru America”.

Apoi, Trump a început să critice ONU, spunând că această organizație „nu a făcut nimic pentru a opri războaiele” pe care le-a „oprit” el. De asemenea, el a spus că soția lui a fost aproape să „cadă pe scara rulantă” de la ONU care ar fi defectă.

„Asta am reușit eu să obțin de la ONU, o scară rulantă defectă și un teleprompter defect”.

În a doua parte a discursului său, Donald Trump a criticat recunoașterea de către țările europene a Palestinei, spunând că aceasta este o „recompensă” pentru terorism.

„Noi toți cei care vrem pace ar trebui să fim uniți într-un singur mesaj - Eliberați ostaticii! Nu să cedăm șantajului lor. Trebuie să oprim războiul, să recuperăm ostaticii, îi vrem pe toți 20 înapoi.

Vrem și ostaticii și pe cei 38 de morți înapoi”.

Războiul din Ucraina

Donald Trump a trecut la războiul din Ucraina, despre care spune că trebuia să dureze „mai puțin de o săptămână”, iar faptul că deja a trecut de trei ani „arată foarte rău pentru Rusia”.

„Vrem să oprim și războiul din Ucraina. Spre deosebire de cele șapte războaie pe care le-am oprit deja, am crezut că acest război va fi cel mai ușor de oprit ca urmare a relației mele grozave cu președintele Vladimir Putin. Acesta e un război care trebuie să se termine în mai puțin de o săptămână, iar ei se luptă acolo de peste trei ani, nu arată prea bine pentru Rusia.

China și India sunt principalii finanțatori ai războiului pentru că cumpără petrol rusesc dar nici țările NATO nu au nicio scuză pentru că nu au renunțat la aceste achiziții. Am aflat recent și nu am fost prea fericit - finanțează războiul împotriva lor înșiși.

Cine naiba a mai auzit de așa ceva. Dacă Rusia nu e pregătită să ajungă la un acord, atunci SUA va fi gata să impună tarife extreme care vor opri vărsarea de sânge. Dar și țările UE, toți cei care sunteți aici acum, va trebui să ni vă alăturați pentru a opri războiul. Europa trebuie să-și revină, să se oprească din cumpărat petrol și gaz de la Rusia în timp ce se luptă cu Rusia.

Trebuie să vă opriți, altfel cu toții ne pierdem timpul”.

Premiul Nobel pentru Pace

Trump a vorbit și de dorința sa de a-i fi acordat premiul Nobel pentru pace. El a spus că „toată lumea crede” că el „merită” acest premiu.

„Toată lumea spune că ar trebui să iau premiul Nobel pentru pace pentru aceste reușite. Dar, pentru mine, premiul real sunt fiii și fiicele care apucă să trăiască cu mamele și tații lor pentur că milioanede oameni nu mai sunt uciși în războaie glorioase fără sfârșit.

Mie nu-mi pasă să câștig premii, îmi pasă că salvez vieți”, a continuat liderul american.

„Țările voastre se duc dracului”

Președintele Donald Trump critică politicile de imigrație ale altor țări și acuză ONU că „finanțează un atac asupra țărilor occidentale” de către migranți.

„Este timpul să punem capăt experimentului eșuat al granițelor deschise. Trebuie să-l puneți capăt acum”, a declarat Trump în fața Adunării Generale a ONU. „Sunt foarte bun la chestiile astea. Țările voastre se duc dracului”.

Trump și-a lăudat propriile eforturi de a stopa migrația, pe care a spus că ar fi înțelept să le adopte liderii străini.

Altfel, a spus el, „țările voastre sunt ruinate”.

Trump a susținut că asistența ONU pentru migranți i-a ajutat pe oameni să intre ilegal în Statele Unite, „iar apoi noi trebuie să-i scoatem afară. ONU a oferit, de asemenea, hrană, adăpost, transport și carduri de debit pentru străinii intrați ilegal în țară”.

Trump a spus că ONU ar trebui să protejeze țările de „invazii” și „nu să le creeze și să le finanțeze”.

„În Statele Unite, respingem ideea că mase întregi de oameni din țări străine pot fi lăsate să călătorească până la jumătatea lumii, să ne calce granițele, să ne încalce suveranitatea, să provoace criminalitate necontrolată și să ne epuizeze rețeaua de protecție socială”, a spus el.

Schimbările climatice sunt „cea mai mare înșelătorie din istorie”

Trump a susținut că încălzirea globală nu este o idee legitimă, numind schimbările climatice „cea mai mare înșelătorie din istorie”

„Gata cu încălzirea globală, gata cu răcirea globală”, spune el.

Toate aceste predicții despre schimbările climatice făcute de ONU și de alții „au fost greșite” și formulate de „oameni proști”.

„Îndepărtați-vă de «escrocheria verde»” – referindu-se la politicile climatice – „sau țara voastră va eșua,” le-a spus Trump liderilor mondiali adunați la ONU.

„Și eu sunt foarte bun la făcut predicții”, a adăugat el.

Susțineri false ale președintelui american privind energia renegerabilă

În discursul său de astăzi la ONU, președintele Donald Trump a ironizat ceea ce a numit „escrocheria energiei verzi”, susținând că sursele regenerabile, precum energia solară și eoliană, sunt mai scumpe decât combustibilii fosili.

În realitate, energiile regenerabile au dus la scăderea costului electricității în Statele Unite.

Un raport anual privind costurile energiei, publicat în iunie, a concluzionat că energia solară și eoliană sunt „cele mai rentabile forme de energie nou-construită pe o bază nesubvenționată. În consecință, energia regenerabilă va continua să joace un rol esențial în dezvoltarea noilor capacități de producere a energiei în SUA, ca fiind cea mai ieftină și cea mai rapid de implementat.”

Din cauza acestor realități economice, politicile lui Trump de a revitaliza industria combustibililor fosili vor conduce la costuri mai mari pentru consumatori, potrivit unei analize recente realizate de Energy Innovation. State conservatoare, precum Missouri, Kentucky și Carolina de Sud, ar putea înregistra creșteri de 13% până la 14% ale costurilor cu energia până în 2035, comparativ cu nivelurile la care ar fi ajuns în absența politicilor lui Trump.