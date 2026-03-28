Doar 13 țări din lume au aer curat. Trei sunt din Europa

2 minute de citit Publicat la 16:00 28 Mar 2026 Modificat la 16:00 28 Mar 2026

Studiul a analizat date din 9.446 de orașe din 143 de state. Foto: Getty Images

Tot mai puține locuri de pe glob oferă aer sigur pentru respirație. Potrivit celui mai recent raport publicat de IQAir, doar 13 țări și teritorii din întreaga lume se încadrează în limitele considerate sigure pentru sănătate, iar dintre acestea, doar trei se află în Europa, scrie Euronews.

Studiul, care analizează date din 9.446 de orașe din 143 de state, arată că situația s-a înrăutățit față de anul anterior. În 2025, doar 14% dintre orașe au avut aer curat, în scădere de la 17% cu un an înainte.

Specialiștii pun această degradare în principal pe seama schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Incendiile de vegetație au avut un impact major asupra calității aerului, alături de furtunile de praf și fenomenele meteo extreme, amplificate de utilizarea combustibililor fosili.

În Europa, anul 2025 a fost marcat de incendii devastatoare, care au atins un vârf record în luna august, distrugând păduri, terenuri agricole și locuințe. Valurile de căldură, inundațiile și seceta au generat pierderi economice estimate la cel puțin 43 de miliarde de euro.

Organizația World Health Organization stabilește limitele sigure pentru particulele fine PM2.5, considerate extrem de periculoase pentru sănătate. Aceste particule microscopice pătrund adânc în plămâni și pot ajunge în sânge, fiind asociate cu boli respiratorii, afecțiuni cardiovasculare și chiar cancer.

Europa, doar trei excepții

În 2025, doar trei țări europene au respectat standardul anual recomandat de OMS – 5 micrograme pe metru cub: Andorra, Estonia și Islanda.

La nivel global, acestea se află printre puținele state care au rămas în limite sigure, alături de țări precum Australia sau Barbados. În total, 91% dintre țările analizate nu îndeplinesc aceste criterii.

La polul opus, cele mai afectate state sunt Pakistan, Bangladesh, Tadjikistan, Ciad și Congo, unde nivelurile de poluare depășesc cu mult limitele recomandate.

Cele mai poluate orașe din lume se regăsesc în India, Pakistan și China, India ocupând primele locuri în acest clasament nedorit.

Paris și Londra, în topul global al orașelor cu aer poluat

La nivel european, evoluția este mixtă: 23 de țări au înregistrat creșteri ale poluării, în timp ce 18 au raportat scăderi. În Suedia și Grecia, nivelul particulelor PM2.5 a crescut semnificativ, influențat de fumul incendiilor din America de Nord și de praful saharian.

În schimb, Malta a înregistrat cea mai mare scădere, datorită tranziției către energie regenerabilă și măsurilor de reducere a emisiilor din trafic.

În prezent, marile orașe europene se confruntă frecvent cu episoade de poluare ridicată. De exemplu, Paris și Londra au ajuns recent în topul global al orașelor cu aer poluat, alături de metropole asiatice.

Serviciul Copernicus Atmosphere Monitoring Service a avertizat recent asupra unor niveluri ridicate de poluare în Europa, cauzate de emisii agricole, polen și condiții meteorologice stagnante.

Fără monitorizare, nu putem înțelege pe deplin ce respirăm

Raportul evidențiază și o altă problemă majoră: lipsa datelor. În multe regiuni ale lumii, monitorizarea calității aerului este limitată sau inexistentă, ceea ce face dificilă evaluarea reală a situației.

Potrivit experților, accesul la date în timp real este esențial pentru protejarea sănătății publice. „Fără monitorizare, nu putem înțelege pe deplin ce respirăm”, a declarat Frank Hammes, directorul general al IQAir.