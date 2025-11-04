“Doi lunetiști au ajuns la Belgrad. Știm cine i-a plătit”, anunță președintele Serbiei după protestele violente

Aleksandar Vucic a anunțat alegeri anticipate în urma protestelor de la Belgrad. FOTO: Hepta

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat luni seara că autoritățile încearcă de trei zile să găsească doi lunetiști care, conform datelor serviciilor de informații, ar fi ajuns la Belgrad în contextul protestelor antiguvernamentale, potrivit Telegraf.

Aleksandar Vucic a mai spus că se știe și de unde provin banii pe care aceștia i-ar fi primit.

„În prezent, urmărim doi lunetiști în Belgrad, despre care știm că sunt în oraș. Și nu am reușit să-i găsim de trei zile. Sper să reușim, (să aflăm) cine sunt țintele, vom vedea.

Deci, știm că au ajuns, știm și de unde provin banii. Cred că serviciile competente vor reuși să rezolve problema. Deci aceasta este singura lor cale (a forțelor antiguvernamentale)”, a declarat Vucic pentru TV Prva.

„În zilele și săptămânile precedente, am obținut diverse date de la serviciile de securitate. Nici măcar nu am informat publicul până acum. Nu am vrut să vorbim pentru că, orice am anunța, se va spune că guvernul intimidează oamenii, mai ales înainte de 1 noiembrie și așa mai departe”, a spus președintele, adăugând:

„Există o singură cale, nu există alta, ca eu să accept forța, violența, să accept influența externă care ar duce la o schimbare de guvern. Nu am nicio intenție să fac asta. Există o singură cale. Nu există altă cale. Nu pot să-mi zdruncine voința. Nu mă pot învinge la alegeri. Și știu asta foarte bine, oricând ar putea avea loc alegeri”, a mai precizat președintele Serbiei.

Aleksandar Vucic a anunțat alegeri anticipate

Declarațiile lui Aleksandar Vucic au loc în contextul în care acesta a anunțat alegeri parlamentare anticipate în urma protestelor de la Belgrad.

Protestatarii au cerut ca alegerile să aibă loc cât mai curând posibil și au anunțat că vor propune propria listă de candidați. Totuși, un apropiat al lui Aleksandar Vucic a declarat pentru Financial Times că scrutinul va fi organizat cel mai devreme la sfârșitul anului viitor. Mandatul actualului Parlament expiră în decembrie 2027.

Mass-media sârbă relatează că autoritățile intenționează să organizeze consultări cu parlamentul și comisia electorală pentru a conveni asupra unui posibil program.

Analiștii politici sugerează că propunerea lui Vucic își propune să mențină controlul și să prevină escaladarea în continuare a sentimentului de protest. Avansarea votului ar putea permite partidului de guvernământ să își consolideze poziția și să reducă nemulțumirea publică.