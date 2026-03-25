Doi oameni au fost arestați în Londra după incendierea a patru ambulanțe ale comunității evreiești

Poliția Metropolitană a declarat luni că atacul este tratat drept o „infracțiune motivată de ură antisemită”. Foto: Getty Images

Doi bărbați au fost arestați, miercuri, după incendierea a patru ambulanțe ale comunității evreiești din Londra. Doi bărbați, de 47 și 45 de ani, au fost arestați sub suspiciunea de incendiere intenționată cu intenția de a pune viața în pericol. Aceștia se află încă în custodia poliției, iar ofițerii efectuează percheziții la două adrese din Londra, a anunțat Poliția Metropolitană într-un comunicat, potrivit Politico.

Poliția antiteroristă a pornit luni o anchetă, după ce patru ambulanțe Hatzola au fost incendiate în fața unei sinagogi din Golders Green, nordul Londrei. Poliția Metropolitană a declarat luni că atacul este tratat drept o „infracțiune motivată de ură antisemită”.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer și-a exprimat „dezgustul” față de „oribilul atac antisemit”.

În urma incidentului nu au fost răniți, iar flăcările au fost stinse. Casele din apropiere au fost evacuate ca măsură de precauție.

În declarația de miercuri, Poliția Metropolitană a declarat că este „conștientă” de faptul că „imaginile de pe camerele de supraveghere ale incidentului sugerează că au fost implicate cel puțin trei persoane”.

„Ancheta noastră rămâne activă și vom continua să lucrăm pentru a identifica și a încerca să arestăm pe toți cei care ar fi putut fi implicați”, a declarat Helen Flanagan, șefa departamentului de poliție antiteroristă din Londra.

Potrivit pompierilor, mai multe butelii aflate în ambulanțe au explodat, iar unda de șoc a spart geamurile unui bloc din apropiere.

La intervenție au participat șase autospeciale și aproximativ 40 de pompieri. Incendiul a fost adus sub control în jurul orei 03:06.

Organizația Hatzola este un serviciu medical de urgență non-profit, format din voluntari, care oferă gratuit intervenții rapide și transport la spital. Aceasta activează în comunitatea din nordul Londrei, inclusiv în Golders Green, o zonă cu o populație evreiască numeroasă, încă din 1979.