Doi ofițeri CIA au murit în Mexic, după ce se întorceau cu mașina de la o operațiune împotriva cartelurilor mexicane.

Imagine de arhivă cu mașini arse pe o autostradă din Mexic, după uciderea, de către armata mexicană, a lui „El Mencho" liderului unuia din cele mai dure carteluri mexicane - Jalisco. CIA participă la operațiunile antidrog din Mexic. Foto: Profimedia Images

Doi ofițeri CIA au murit în Mexic într-un accident auto survenit după o operațiune antidrog, informează The Washington Post.

Agenții lucrau sub acoperire ca oficiali ai ambasadei americane din Mexic și se întorceau de la o operațiune antidrog în care a fost implicată Agenția Centrală de Informații (CIA) a Statelor Unite, conform unor surse citate de publicația americană.

Accidentul mortal în care și-au pierdut viața cei doi ofițeri CIA a avut loc în nordul Mexicului, în statul Chihuahua. În accident au mai murit alți doi oficiali mexicani, nenominalizați.

Conform oficialilor mexicani, mașina în care se aflau cei patru pasageri „a alunecat de pe drum, a căzut într-o prăpastie și a explodat”.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că autoritățile locale vor investiga dacă operațiunea antidrog s-a desfășurat în conformitate sau cu încălcarea legilor de securitate mexicane.

Ofițerii CIA și cei doi funcționari guvernamentali mexicani se întorceau de la o întâlnire cu alți oficiali mexicani, la capătul unei operațiuni desfășurate cu scopul destructurării unui laborator clandestin de droguri din regiune.

Conform procurorului general al provinciei Chihuahua, César Jáuregui Moreno, americanii nu au participat direct la raidul antidrog, descris drept „probabil unul din cele mai mari care au avut loc în zonă”.

Accidentul survine într-un moment în care președintele american Donald Trump pune presiune tot mai mare pe guvernul mexican pentru a acționa împotriva cartelurilor mexicane.

În ultima perioadă, CIA a adoptat un rol mai activ și „mai agresive” în războiul contra drogurilor - una din prioritățile administrației Trump.

În luna februarie, în urma informațiilor furnizate de CIA, autoritățile mexicane l-au localizat pe Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut și sub denumirea de „El Mecho”, șeful unuia dintre cele mai mari și temute carteluri mexicane - Jalisco New Generation.

„El Mencho” a fost ucis în operațiune, iar moartea lui a dus la haos și violențe în toată țara.

Administrația Trump a început încă de anunl trecut să planifice trimiterea de trupe și ofițeri americani de informații în Mexic, împotriva cartelurilor de droguri.

Misiunile presupun inclusiv operațiuni terestre pe teritoriul mexican. Trupele americane, multe dintre ele provenind din Comandamentul pentru Operațiuni Speciale (Joint Special Operations Command), ar urma să acționeze sub autoritatea comunității de informații a SUA, cu implicarea ofițerilor CIA în misiunile antidrog de pe teritoriul mexican.