Doi români au fost arestați în Grecia pentru spionaj. Au fotografiat baza navală din insula Salamina

1 minut de citit Publicat la 12:06 23 Sep 2025 Modificat la 13:24 23 Sep 2025

Vedere a insulei Salamina, unde au fost arestați cei doi români. Foto: Getty Images

Doi cetățeni români au fost arestați în Grecia, fiind suspecți de spionaj, informează site-ul CNN în limba elenă.

Conform sursei citate, cei doi a fost reținuți de poliția portuară luni după-amiază, iar pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamina.

Aceasta este baza navală principală a marinei elene, furnizând servicii de mentenanță, reparații și suport logistic pentru navele de război ale țării, conform informațiilor din surse deschise.

Cei doi suspecți sunt doi bărbați cu vârste de 22 și 52 de ani, depistați într-o ambarcațiune turistică.

După ce vasul lor a fost oprit de o navă a Marinei elene, suspecții au fost conduși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost li s-a spus că sunt arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal grec, care pedepsește faptele de spionaj.

De la cei doi români au fost confiscate trei telefoane mobile, 4.700 de euro și 400 de dolari.

Ambarcațiunea în care au fost prinși a fost dusă în orașul Paloukia, în vederea efectuării unei inspecții amănunțite.

Ce spune Autoritatea Portuară din Grecia

"În după-amiaza zilei de ieri, Autoritatea Portuară din Salamina a fost informată despre existența unei nave turistice (E/P-T/R) sub pavilion grec, cu doi pasageri străini (cetățeni români), care naviga în canalul Strâmtorii Stației Navale.

Vasul a fost oprit de o navă a Marinei Elene iar în urma inspecției la bord s-a constatat că persoanele mai sus menționate, în vârstă de 22 și 52 de ani, dețineau materiale fotografice ale Fortăreței Navale din Salamina pe dispozitivele telefonice mobile pe care le aveau asupra lor.

Cei doi străini au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal (... )

Nava E/P-T/R a fost dusă în portul Paloukia în vederea efectuării amănunțite a documentelor sale de transport", se spune într-o informare a Autorității Portuare din Grecia.