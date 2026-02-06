Doi turiști au făcut sex într-o cameră de hotel din China. Apoi au descoperit că imaginile cu ei au ajuns pe un site pentru adulți

Cameră de hotel din China, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Mii de turiști care se cazează lunar în hotelurile din China sunt filmați pe ascuns în timp ce fac sex, iar imaginile ajung apoi să fie postate, fără știrea lor, pe canale pentru adulți, arată o investigație BBC.

Investigația relatează cazul unui astfel de turist, numit Eric (nume fictiv, pentru anonimizarea sa) care, a descoperit, în timp ce urmărea un canal pentru adulți la hotelul din China la care era cazat, scene „dintr-o cameră de hotel” ale unui cuplu care făcea sex.

Respectivul „cuplu” era chiar Eric și prietena sa. Cei doi se cazaseră, cu trei săptămâni în urmă, la un hotel din orașul Shenzen, fără a avea habar că sunt filmați pe ascuns.

BBC a monitorizat timp de 7 luni website-urile chinezești care transmiteau astfel de conținut video furnizate de 54 de camere-spion montate în hotelurile din China. În această perioadă, mii de turiști au fost filmați în momentele lor intime, fără știrea lor.

Camerele-spion folosite pentru filmarea scenelor de sex între turiști sunt folosite în hotelurile din China de cel puțin 10 ani, în ciuda faptului că producerea și vânzarea lor sunt ilegale în această țară.

În ultimii ani, această problemă a devenit un subiect obișnuit de discuții pe rețelele sociale, între persoanele care schimbă păreri și experiențe legate de călătoriile din China, cu sfaturi despre cum pot fi depistate aceste camere sau sugestii pentru turiști care sunt îndemnați să-și „pună un cort” în mijlocul încăperii, pentru a nu putea fi astfel filmați în momentele lor intime.

Din aprilie 2025, autoritățile chineze, în încercarea de a eradica acest fenomen, au obligat proprietarii de hoteluri să verifice periodic existența unor astfel de camere ascunse.

BBC a dezvăluit existența a mii de astfel de camere montate în secret în hotelurile din China și care „vând” scenele de sex între turiști drept conținut pentru adulți pe mai multe site-uri. De-a lungul a 18 luni de investigație, au fost descoperite șase website-uri care difuzau astfel de scene filmate de 180 de camere-spion montate în hoteluri.