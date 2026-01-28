Dolarul american a avut cele mai grave pierderi în serie din aprilie 2025 încoace

1 minut de citit Publicat la 19:46 28 Ian 2026 Modificat la 19:46 28 Ian 2026

Dolarul a cunoscut cele mai semnificative scăderi din ultimele zece luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Indicele dolarului a scăzut cu 2,6% în ultimele patru zile, suferind cea mai rea serie de pierderi din luna aprilie, relatează CNN.

Acest indicator, ce măsoară puterea monedei americane în raport cu un coș format din alte șase valute - între care Euro deține o pondere majoritară - se află în apropierea celui mai coborât nivel din ultimii patru ani.

În timp ce acțiunile și-au revenit după o scurtă scădere consemnată săptămâna trecută, dolarul a continuat să scadă.

Incertitudinea cu privire la deciziile politice ale administrației Trump contribuie la un dolar mai slab, spun analiștii.

Un dolar mai slab poate face exporturile SUA mai competitive pe piața globală.

Pe de altă parte, slăbirea monedei americane poate semnala și faptul că investitorii iau măsuri defensive, vânzând dolari pentru a-și reduce expunerea la volatilitatea politicilor administrației Trump.

Declinul monedei americane s-a intensificat vineri

Declinul dolarului s-a intensificat vineri după relatările conform cărora Rezerva Federală din New York a efectuat o verificare a ratei perechii yen/dolar.

Informația a alimentat speculațiile că ar putea exista o intervenție a autorităților monetare pentru a stimula yenul japonez, depreciat în ultimele luni, după ce prim-ministrul nipon Sanae Takaichi a propus reducerea impozitelor și a convocat alegeri anticipate.

Yenul a crescut față de dolar în fiecare dintre ultimele trei zile, remarcă CNN.

Când Trump a fost întrebat marți, înaintea unui eveniment din Iowa, dacă se simte "confortabil cu valoarea actuală a dolarului" sau, dimpotrivă, consideră că aceasta a scăzut prea mult, el a răspuns: "Nu, cred că este grozav. Valoarea dolarului... Uitați-vă la afacerile pe care le facem. Dolarul merge grozav!"

Dolarul și-a extins pierderile după aceste comentarii, însă miercuri deprecierea monedei americane a luat o pauză.

Secretarul Trezoreriei neagă că SUA ar acționa pentru a stimula creșterea yenului față de dolar

Se așteaptă ca Fed să mențină ratele constante la sfârșitul reuniunii sale de politică monetară, de miercuri după-amiază (după fusul orar valabil în Washington, DC, n.r.)

Acest lucru este, de regulă, de natură să stimuleze cotația dolarului.

Într-o încercare de a reduce speculațiile, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat miercuri pentru CNBC că Statele Unite au o "politică puternică față de dolar" și "la modul absolut, nu intervin" pe piețele japoneze.

Indicele dolarului a crescut cu 0,3% miercuri dimineață, în timp ce yenul a scăzut cu 0,85% față de dolar.