Doliu în lumea cinematografiei. O regizoare cunoscută s-a stins din viață

Foto: wikipedia.org

Regizoarea americană Penny Marshall, celebră pentru filme precum "Big" şi "A League of their Own", ambele cu Tom Hanks, a murit la vârsta de 75 de ani, din cauza unor complicaţii provocate de diabetul de care suferea, potrivit Reuters.

Regizoarea a murit luni, în locuinţa sa din Hollywood Hills, Los Angeles, potrivit purtătorului ei de cuvânt.

Actorii Tom Hanks, Mark Wahlberg, Bette Midler, Billy Crystal, Viola Davis, George Takei, James Woods, Reese Witherspoon, William Shatner şi Danny DeVito şi regizorii Ava DuVernay, Ron Howard şi Kevin Smith şi-au exprimat regretul la auzul veştii despre decesul lui Penny Marshall.

Născută în New York, Marshall a fost fiica producătorului de film Tony Marshall şi sora regizorului Garry Marshall, celebru pentru lungmetrajul "Frumuşica/ Pretty Woman", care a murit în 2016.

A devenit celebră jucând rolul lui Laverne DeFazio în sitcom-ul "Laverne and Shirley" (1976 - 1983), pentru care a primit trei nominalizări la Globurile de Aur, după care a debutat ca regizoare cu "Spion fără voie/ Jumpin' Jack Flash" (1986).

Cel mai cunoscut film al ei este cel care i-a adus celebritatea lui Tom Hanks, "Vreau să fiu mare/ Big" (1988), care a devenit primul lungmetraj regizat de o femeie ce a depăşit pragul de încasări de 100 de milioane de dolari în America de Nord.

A mai regizat filmul cu Robert De Niro şi Robin Williams "Revenirea la viaţă/ Awakenings" (1990), nominalizat la premiul Oscar, dar şi "Liga feminină de baseball/ A League of Their Own" (1992), cu Tom Hanks, Geena Davis şi Madonna.