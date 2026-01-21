Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda, în discursul de la Davos

Președintele SUA, Donald Trump, la Davos, Elveția. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda, insula pe care vrea să o anexeze, cu Islanda, de patru ori, în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează CNN.

NATO „m-a iubit” până în „ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”, a declarat Trump la un moment dat.

Mai târziu, el a declarat că NATO „nu a fost acolo pentru noi în Islanda”.

Referindu-se la scăderea de marţi pe burse, alimentată de frica ruperii NATO, Trump a declarat că „bursa a scăzut prima oară ieri (marţi) din cauza Islandei”.

„Aşa că Islanda ne-a costat deja mulţi bani”, a explicat el.

Insula pe care Trump vrea să o dobândească este Groenlanda, un teritoriu autonom danez, şi nu Islanda, o ţară independentă.

„Trump ar fi putut să aibă (cuvântul) «gheaţă» («ice» în americană) în minte, având în vedere descrierile sale ale acestei bucăţi de pământ”, comentează CNN.

„O bucată mare de gheaţă în mijlocul oceanului”, a catalogat el, la un moment dat, Groenlanda.

„Vrem o bucată de gheaţă pentru a apăra lumea, iar ei n-o dau”, s-a plâns el.