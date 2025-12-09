Donald Trump a ridicat interdicția de export pentru cipurile Nvidia către China: „L-am anunțat pe Xi”

Anunțul vine după ce Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu CEO-ul Nvidia, Jensen Huang. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a anunțat luni că elimină controalele la export pentru cipurile H200 ale Nvidia către China. Este o inversare majoră de poziție într-un conflict care s-a transformat într-un război comercial între cele mai mari două economii ale lumii. Președintele american a mai spus că l-a anunțat pe Xi Jinping de decizia sa, iar acesta „a răspuns pozitiv”, relatează CNN.

H200, al doilea cel mai puternic cip AI din portofoliul Nvidia, este vital pentru îndeplinirea sarcinilor realizate de inteligența artificială.

Cipurile Blackwell, foarte căutate ale Nvidia, precum și cipurile Rubin de generație următoare nu fac parte din acord, a scris Trump.

„L-am informat pe președintele Xi al Chinei că Statele Unite vor permite NVIDIA să livreze produsele sale H200 către clienți aprobați din China și din alte țări, în condiții care să permită menținerea unei securități naționale puternice. Președintele Xi a răspuns pozitiv!”, a scris Trump în postare.

Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume și principalul producător de cipuri, a înregistrat un succes uriaș pe fondul exploziei cererii pentru AI în ultimii ani. Însă acest succes a plasat compania în centrul tensiunilor globale legate de competiția pentru dominația în domeniul inteligenței artificiale.

În postarea sa, Trump a adăugat: „25% vor fi plătiți către Statele Unite ale Americii”, sugerând posibil ca 25% din veniturile obținute de Nvidia din aceste vânzări să revină guvernului american.

Anunțul vine după ce Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu CEO-ul Nvidia, Jensen Huang. Trump a declarat în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să câștige cursa globală a AI, chiar dacă China a investit masiv în propria industrie internă.

„Salutăm decizia președintelui Trump de a permite industriei americane de cipuri să concureze pentru a susține locuri de muncă bine plătite și producția în America. Oferirea H200 către clienți comerciali aprobați, verificați de Departamentul pentru Comerț, reprezintă un echilibru atent gândit, care este excelent pentru America”, a declarat un purtător de cuvânt Nvidia într-o declarație pentru CNN.

Trump a mai spus că Departamentul pentru Comerț finalizează o abordare similară pentru AMD, Intel și alte companii americane de cipuri.

„AMD apreciază leadershipul președintelui Trump în găsirea unei abordări chibzuite a politicilor de export, care permite companiilor din SUA să concureze la nivel global. Decizia președintelui întărește competitivitatea americană, susține locuri de muncă interne de mare valoare și stimulează investițiile și creșterea în industria semiconductorilor”, a declarat un purtător de cuvânt AMD pentru CNN.

Decizia anunțată de Donald Trump vine după ce președintele american a încheiat acorduri cu producătorii de cipuri la începutul acestui an, inclusiv un acord cu Nvidia și AMD pentru plata către guvernul SUA a 15% din veniturile obținute din vânzările de cipuri către China. Trump a anunțat, de asemenea, în august, că guvernul va prelua o participație de 10% în Intel.