Donald Trump, acuzat de viol de către o jurnalistă

O cunoscută editorialistă a ediţiei americane a revistei Elle afirmă, într-un interviu apărut vineri în New York Magazine, că a fost violată de Donald Trump în 1995 sau 1996 într-un mare magazin de lux newyorkez, relatează AFP şi DPA.



Astăzi în vârstă de 75 de ani, E. Jean Carroll povesteşte că l-a întâlnit întâmplător pe fostul dezvoltator imobiliar, pe care îl cunoştea, la intrarea în magazinul Bergdorf Goodman, situat în cartierul de lux Upper East Side, în Manhattan.



Donald Trump i-ar fi cerut mai întâi să îl ajute să caute un cadou pentru o femeie, lucru pe care ea l-ar fi acceptat, înainte să îi spună că este vorba despre ea.



Viitorul preşedinte al SUA i-ar fi ceruit apoi să încerce lenjeria şi s-ar fi dus cu ea spre cabinele de probă, lucru pe care editorialista spune că l-a luat ca pe o glumă.



El s-ar fi închis atunci cu ea într-o cabină, după care ar fi sărutat-o cu forţa şi apoi ar fi violat-o. După ce s-a opus, în van, mai multe secunde, E. Jean Carroll ar fi reuşit în cele din urmă să scape de agresorul său şi să fugă.



Ea explică faptul că nu a depus plângere la acel moment de teama unor represalii şi umilinţei publice, dar că a vorbit cu două prietene jurnaliste, care au confirmat pentru New York Magazine că au auzit aceeaşi versiune a întâmplării povestite de presupusa victimă.



În afară de interviu, editorialista îşi oferă mărturia şi într-o carte autobiografică, 'What Do We Need Men For? A Modest Proposal' ('De ce avem nevoie de bărbaţi? O propunere modestă'), în care vorbeşte şi despre alte agresiuni din partea altor bărbaţi a căror victimă spune că a fost.



"Nu am întâlnit-o în viaţa mea pe această persoană", a reacţionat preşedintele american într-o declaraţie scrisă. Într-una dintre fotografiile de la articolul din New York Magazine el este totuşi surprins glumind cu E. Jean Carroll şi cu soţul acesteia.



"Ea încearcă să vândă o nouă carte. Asta ar trebui să vă facă să înţelegeţi care îi sunt motivaţiile. Ar trebui ca această carte să se vândă la raftul de ficţiune", a adăugat Donald Trump.



Preşedintele a atacat de asemenea New York Magazine, un titlu "care e pe moarte" şi care încearcă "să se relanseze publicând informaţii false (fake news)".



În articol, E. Jean Carroll reaminteşte că alte 15 femei l-au acuzat deja public pe Donald Trump că le-a agresat sexual, lucru pe care preşedintele l-a negat.