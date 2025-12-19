Profesorul Dan Voiculescu: "Fermierii sunt o resursă strategică a României"

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a reacţionat vineri după protestul fermierilor din Bruxelles, susţinând că "Fermierii sunt o resursă strategică a României". "În timp ce ei respectă standardele de calitate foarte stricte ale UE, concurența cu producătorii de pe alte continente (care nu sunt îngrădiți de aceleași rigori) este neloială", a scris el pe blogul său.

"Fermierii din întreaga Europă își cer drepturile.Demersul lor este legitim și necesar. În timp ce ei respectă standardele de calitate foarte stricte ale UE, concurența cu producătorii de pe alte continente (care nu sunt îngrădiți de aceleași rigori) este neloială.

Salut demersul PUSL de a susține interesele fermierilor români atât în Parlamentul României, prin doamna deputat Grațiela Gavrilescu cât și în Parlamentul European prin vocea europarlamentarului umanist Maria Grapini", a scris Dan Voiculescu.

El a subliniat că "România trebuie să-şi protejeze fermierii".

"România trebuie să-și protejeze fermierii și să-și dezvolte constant potențialul agricol. Acesta este un obiectiv esențial și apolitic. Sper că toți euparlamentarii românii, indiferent de culoarea politică, vor decide să apere activ interesele strategice ale României", a adăugat el.

10.000 de fermieri au ieșit, joi, în stradă, la Bruxelles, să protesteze față de Politica Agricolă Comună și Acordul UE-Mercosur. Aceștia au blocat drumurile cu tractoare și au aruncat cu cartofi, ouă și bălegar în forțele de ordine.