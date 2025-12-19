Carburanții se scumpesc din nou, din 2026: “Zeci de lei în plus la fiecare plin”

Majorările fiscale se reflectă imediat în prețul final al produselor petroliere. Getty Images

Creșterea accizelor și majorarea TVA la carburanți vor aduce noi scumpiri la pompă, începând cu 1 ianuarie 2026, atrage atenția, într-un comunicat, Asociația Energia Inteligentă.

“Deși modificările fiscale par moderate pe hârtie, efectul cumulat se traduce prin zeci de lei în plus la fiecare plin și câteva sute de lei pe an pentru fiecare automobilist”, precizează sursa citată.

Dacă în 2024, acciza la benzină era de 2,38 lei/l, iar la motorină de 2,32 lei/l, cu un TVA de 19%, aceasta a ajuns în vara lui 2025, la 2,78 lei/l, în cazul benzinei, respectiv la 2,55 lei/l, în cazul motorinei. TVA-ul aplicat carburantului a fost majorat la 21%.

Prețuri aproape de 8 lei litrul de la 1 ianuarie 2026

Pentru 2026, accizele vor continua să crească, la 3,06 lei/l pentru benzină și 2,80 lei/l pentru motorină, în timp ce TVA-ul rămâne la 21%.

Majorările fiscale se reflectă imediat în prețul final al produselor petroliere. Pentru benzină, creșterea accizei și TVA-ul aferent duc la o scumpire totală estimată de aproximativ 0,28 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de circa 3,8%, raportată la un preț de referință de 7,36 lei/l.

În cazul motorinei, scumpirea este de aproximativ 0,25 lei pe litru, aproximativ 3,3%, calculată la un preț de 7,56 lei/l.

Dacă astăzi un litru de benzină costă aproximativ 7,61 lei, iar unul de motorină 7,73 lei, după aplicarea noilor accize prețurile pot ajunge la: 7,68 lei/l pentru benzină , respectiv 7,81 lei/l pentru motorină.

“Pragul psihologic de 8 lei pe litru probabil va fi depășit și prețul nu va mai reveni sub 8 lei/l după anul 2026”, se mai precizează în comunicat.

Cât costă un plin după scumpire

Un plin de 50 de litri de benzină va costa cu 14 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei.

Un plin de 50 de litri de motorină va costa cu 12,5 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei.

Pe termen lung, costurile se adună. Astfel, la un rulaj mediu de 1.000 km pe lună, cu un consum de 7 l/100 km, un șofer va plăti în anul 2026: 235,20 lei în plus pentru benzină, respectiv 210,00 lei în plus pentru motorină.

“Deși scumpirea de 30–33 de bani pe litru poate părea mică, efectul ei este constant și inevitabil. Fiecare plin devine mai scump, iar la final de o nota de plată ajunge la câteva sute de lei. Creșterea accizelor și a TVA-ului confirmă, încă o dată, că politicile fiscale se văd cel mai clar la pompă — acolo unde șoferii plătesc direct”, este concluzia Asociației Energia Inteligentă.