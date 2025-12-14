Donald Trump admite că republicanii ar putea pierde la alegerile din 2026

Trump spune că americanii încă nu văd „cea mai mare economie din istorie” / Foto: Getty Images

Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la mijloc de mandat în 2026, în pofida a ceea ce el consideră a fi mari succese economice de aproape un an, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Am creat cea mai mare economie din istorie. Însă este nevoie de timp ca oamenii să-și dea seama”, a declarat președintele SUA într-un interviu pentru cotidianul economic Wall Street Journal (WSJ), realizat vineri în Biroul Oval și publicat sâmbătă seara.

„Toți acești bani care vin în țara noastră permit în acest moment să fie construite lucruri: fabrici auto, IA, multe chestii. Însă eu nu pot să vă spun cum se va traduce acest lucru pentru electorat. Tot ce pot face eu este să-mi fac treaba”, a spus miliardarul republican.

Revenit la Casa Albă pe 20 ianuarie, Donald Trump susține în mod regulat că economia SUA este de acum înfloritoare și continuă să dea vina pentru inflație pe predecesorul său democrat Joe Biden.

„Cred că de acum și până ce vom vorbi despre alegeri, după încă niște luni, nivelul prețurilor va fi bun”, a afirmat președintele american pentru WSJ, cu aproape un an înainte de alegerile pentru jumătate de mandat ce vor permite, la începutul lui noiembrie, reînnoirea Camerei Reprezentanților și a unei treimi din Senat.

„După cum știți, chiar și cei care au avut o președinție reușită” au înregistrat uneori înfrângeri, a mai recunoscut fostul promotor al industriei imobiliare în vârstă de 79 de ani, ales pentru prima dată președinte al SUA în 2016.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Va trebui să câștigăm. Însă, știți, din punct de vedere statistic, este foarte dificil să câștigi”, a mai declarat Trump pentru WSJ.

Donald Trump, reales în noiembrie 2024 după ce a promis să reducă rata inflației, susține că prețurile scad, în timp ce numeroși concetățeni ai săi se plâng în continuare de viața costisitoare din SUA.

Potrivit unui sondaj de opinie al Universității din Chicago realizat pentru agenție AP și publicat joi, doar 31% dintre americani sunt mulțumiți de politica economică a lui Donald Trump.

„Când vor reflecta sondajele de opinie grandoarea de astăzi a Americii? Când se va spune în sfârșit că eu am creat, fără inflație, prea poate cea mai bună economie din istoria țării noastre? Când vor înțelege oamenii ce se întâmplă?”, a reacționat atunci Trump pe platforma sa Truth Social.