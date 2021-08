Donald Trump, dezlănțuit: "Cea mai proastă decizie din istoria Americii. Știu că familia Bush nu va fi fericită..."

Într-un interviu la Fox News, difuzat în urmă cu puțin timp, Trump a numit intervenția în Afganistan "cea mai proastă decizie din istoria SUA".

"Am distrus Orientul Mijlociu. Ne costă mii de miliarde de dolari, milioane de vieți omenești și nu s-a schimbat față de cum era. E mult mai rău, pentru că trebuie reconstruit, acum e făcut bucăți", a spus el în dialog cu jurnalistul Sean Hannity.

Comparând blocajul americanilor în Afganistan cu situația cuiva prins în nisipuri mișcătoare, fostul președinte și-a reglat tirul către familia Bush, față de care Trump are o animozitate notorie.

"Intervenția în Orientul Mijlociu a fost o decizie îngrozitoare. Știu că familia Bush nu va fi fericită (cu acest comentariu, n.r.) dar cred că a fost cea mai proastă decizie din istoria noastră atunci când am hotărât să mergem în Orientul Mijlociu", a spus Trump.

TRUMP: "It was a horrible decision going into the Middle East. I know the Bush family will not be happy, but I believe it was the worst decision in the history of our country when we decided to go into the Middle East." pic.twitter.com/PW8XXoHi7h