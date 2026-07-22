Donald Trump anunţă taxe vamale de 100% pentru medicamentele generice din august 2028: „Ulterior vor crește la 200%”

Trump a adăugat că măsurile deja în vigoare referitoare la celelalte medicamente vor rămâne "neschimbate" / Foto: Profimedia Images

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat marţi că medicamentele generice vor fi supuse unor taxe vamale de 100% începând din august 2028, o măsură care, potrivit acestuia, vizează relocalizarea producţiei de produse farmaceutice pe teritoriul american, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Începând cu 1 august 2026, toate medicamentele generice importate în Statele Unite vor continua să beneficieze de taxe vamale de zero la sută pentru o perioadă de doi ani, după care aceste taxe vamale vor fi crescute la 100% timp de un an, iar ulterior la 200%", a scris el pe platforma sa Truth Social.

Medicamentele generice erau până în prezent excluse din taxele vamale americane aplicate produselor farmaceutice, anunţate în aprilie, care pot ajunge până la 100%.

Preşedintele american îi acordase, totuşi, un an ministrului său al comerţului pentru a reevalua situaţia şi pentru a recomanda, dacă va fi cazul, noi măsuri privind importurile în SUA de medicamente generice.

"Această măsură vizează relocalizarea producţiei de medicamente generice în Statele Unite, penalizând companiile care vor decide să nu construiască fabrici şi facilităţi în termenul care le este acordat", a precizat preşedintele republican în mesajul său.

El a adăugat că măsurile deja în vigoare referitoare la celelalte medicamente vor rămâne "neschimbate".