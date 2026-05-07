Donald Trump dă UE ultimatum până pe 4 iulie să implementeze acordul comercial și amenință cu tarife "mult mai mari"

Uniunea Europeană are termen până pe 4 iulie pentru a implementa pe deplin acordul comercial cu Statele Unite sau se va confrunta cu „tarife mult mai mari”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, joi, după o convorbire telefonică cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Euronews.

Anunțul, care vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre UE și SUA, amână o amenințare făcută de Trump vinerea trecută, când a spus că tarifele pentru mașinile fabricate în UE vor fi majorate de la 15% la 25% cândva în această săptămână.

„Am așteptat cu răbdare ca UE să își îndeplinească partea din acordul comercial istoric pe care l-am convenit la Turnberry, Scoția, cel mai mare acord comercial dintotdeauna! S-a promis că UE își va respecta partea din acord și, conform acordului, își va reduce tarifele la zero!”, a scris președintele SUA pe rețelele de socializare.

Referindu-se la ziua independenței SUA, el a spus: „Am fost de acord să-i dau termen până la cea de-a 250-a aniversare a țării noastre, altfel, din păcate, tarifele lor ar crește imediat la niveluri mult mai mari”.

În baza unui acord dezechilibrat încheiat vara trecută, UE s-a angajat să reducă drastic tarifele rămase pentru bunurile americane. În schimb, SUA au fost de acord cu un tarif general de 15% pentru majoritatea produselor UE, care a împiedicat acumularea de taxe suplimentare.

Parlamentul European și statele membre negociază în prezent legislația care ar permite eliminarea tarifelor. O rundă de discuții a eșuat miercuri seara, dar legislatorii au salutat progresele către o posibilă rezoluție pe 19 mai.

Principalul punct de blocaj este cererea din partea legislatorilor de a introduce garanții în cazul în care Trump încalcă angajamentele comune sau amenință integritatea teritorială a blocului, așa cum a făcut la începutul acestui an, când a amenințat că va confisca cu forța Groenlanda de la Danemarca.

Statele membre preferă să rămână la formularea inițială, care nu includea nicio garanție, și să implementeze acordul cât mai curând posibil.

Însă amenințarea lui Trump de a majora tarifele de la 15% la 25% i-a încurajat și mai mult pe criticii acordului, care cred că președintele SUA va reveni, mai devreme sau mai târziu, și va cere mai multe concesii din partea europenilor. Casa Albă a atacat în repetate rânduri reglementările digitale și de mediu ale blocului comunitar și a cerut deschis abolirea acestora.

La începutul acestei săptămâni, Ursula von der Leyen i-a replicat lui Trump:

„Un acord este un acord, iar noi avem un acord. Iar esența acestui acord este prosperitatea, regulile comune și fiabilitatea”, a declarat von der Leyen în Armenia.

„Dorim ca prin această muncă să obținem câștig reciproc, cooperare și fiabilitate. Și suntem pregătiți pentru fiecare scenariu”, a adăugat ea, sugerând potențiale represalii.

Von der Leyen i-a reamintit, de asemenea, lui Trump că, în conformitate cu plafonul general de 15% din acordul comercial, SUA nu pot majora unilateral tarifele.

Apelul telefonic de joi, pe care Trump l-a descris ca fiind „excelent”, pare să fi atenuat tensiunile - deocamdată. Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre conflictul din Orientul Mijlociu.

„Am discutat multe subiecte, inclusiv faptul că suntem complet uniți în a spune că Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară. Am fost de acord că un regim care își ucide propriul popor nu poate controla o bombă care poate ucide milioane de oameni”, a declarat Trump.

Majoritatea oficialilor și diplomaților de la Bruxelles nu se așteptau ca taxa de 25% să se materializeze, având în vedere istoricul lui Trump de a emite amenințări și apoi de a se răzgândi.