Donald Trump este supus unui control medical. Anunțul Casei Albe

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump va fi supus, vineri, unui control la centrul medical Walter Reed, la șase luni după ce a trecut printr-o altă examinare medicală amănunțită, scrie Agerpres, care citează informațiile comunicat de Casa Albă.

Potrivit președinției, este vorba despre un "control anual de rutină".

Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, a declarat că Trump se va deplasa la facilitatea medicală din afara Washingtonului "pentru o întâlnire şi pentru a discuta cu soldați americani".

"În timp ce se va afla acolo, președintele Trump se va opri pentru a efectua controlul său anual de rutină", a spus Leavitt.

Aceasta a mai afirmat că liderul de la Casa Albă s-ar putea deplasa în Orientul Mijlociu, unde Israel şi Hamas au convenit între timp asupra fazei inițiale din planul în 20 de puncte avansat de Trump pentru oprirea luptelor în Gaza.

Trump a mai avut recent probleme de sănătate

Starea sa de sănătate a actualului președinte al SUA este urmărită cu atenție, atât din cauza vârstei sale, de 79 de ani, cât şi din cauza situației create de predecesorul său, Joe Biden, al cărui declin fizic spre finalul mandatului a ridicat mari îndoieli cu privire la capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile specifice funcției.

În iulie, Casa Albă a confirmat că lui Trump i se umflă picioarele şi că are vânătăi pe mâna dreaptă, după ce în presă au apărut fotografii din care se putea vedea că președintele are gleznele umflate şi că partea afectată a mâinii sale era acoperită de machiaj corector.

Medicul său, Sean Barbabella, a precizat într-o scrisoare dată publicității de Casa Albă la momentul respectiv că problema de la picioarele lui Trump este provocată de o "insuficienţă venoasă cronică", o afecțiune obișnuită la oamenii de cu vârste peste 70 de ani.

Medicul lui Trump: Vânătăile președintelui, pricinuite de frecventele strângeri de mâini

Barbabella a mai susținut că vânătăile lui Trump sunt cauzate de o "iritare" pricinuită de frecventele strângeri de mâini, dar și de utilizarea aspirinei, pe care președintele şi-o administrează "în cadrul unui regim standard de prevenție cardiovasculară".

Ulterior, Casa Albă a minimalizat preocupările privind starea de sănătate a lui Trump, fără a preciza cum este tratat președintele pentru problemele de la picioare și mână.

În luna aprilie, Donald Trump, căruia îi place mâncarea fast food şi care lucrează după un program prelungit, a vizitat centrul medical Walter Reed pentru primul său control medical de la începutul președinției sale, în ianuarie.

Testele de atunci au arătat că Trump are un ritm cardiac normal și nu se confruntă cu probleme majore de sănătate, potrivit rezultatelor oficiale date publicității.