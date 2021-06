Răspunsul lui Donald Trump pentru Mark Zuckerberg, după ce Facebook l-a suspendat doi ani pe fostul președinte

Într-o declarație transmisă de Comitetul său de acțiune politică intitulat "Save America" (Salvați America), Trump a spus că "decizia Facebook este o insultă pentru cei 75 de milioane de votanți consemnați oficial, plus mulți alți, care au votat pentru noi".

"Nu trebuie să scape cu acestă cenzură și reducere la tăcere iar, în cele din urmă, vom învinge. Țara noastră nu mai poate tolera acest abuz", continuă declarația.

Într-o a doua declarație pe aceeași temă, Trump l-a atacat pe fondatorul Facebook.

Trump, mesaj către Zuckerberg: "Data viitoare când voi fi la Casa Albă..."

"Data viitoare când voi fi la Casa Albă, nu va mai avea loc, la cererea lui Zuckerberg, cina cu el și cu soția sa. Va fi vorba doar de afaceri", a avertizat fostul președinte.

Facebook i-a suspendat contul lui Donald Trump după insurecția declanșată pe 6 ianuarie, la Capitoliu, de susținătorii fostului președinte.

Suspendarea, inițiat dispusă pentru o perioadă neprecizată, a fost limitată de Facebook până în data de 7 ianuarie 2023, însă Trump își va putea folosi contul după acea dată doar dacă "au fost îndepărtate riscurile pentru siguranța publică", a arătat compania.

Această evoluție intervine în contextul în care Trump face eforturi considerabile să revină în prim-planul politicii americane prin mitingurile de mari dimensiuni, care au marcat campania sa dinaintea alegerilor de anul trecut.

Conform presei americane, un astfel de miting ar urma să aibă loc în iulie, la Dallas.

Săptămâna aceasta, Trump și-a închis propriul blog, intitulat "From the desk of Donald Trump" (Din biroul lui Donald Trump), a cărui audiență, de la lansare, a fost sub așteptări.

Pe de altă parte, Trump rămâne cu contul Twitter - platforma sa favorită de comunicare înainte de alegeri - suspendat pe o perioadă nedeterminată.

