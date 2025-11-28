„Donald Trump negociază cu forța, ca în business”. Expert, despre „premiul” pregătit de SUA pentru Vladimir Putin

Iulian Chifu spune că strategia de negociere a lui Donald Trump e specifică mediului de business. FOTO: Hepta

Expertul în politică externă, Iulian Chifu, a declarat, vineri, la Antena 3 CNN, în legătură cu posibila recunoaștere de către SUA a anexărilor teritoriale rusești în Ucraina, că niciun stat din lume ar putea să fie de acord cu această variantă, contrară dreptului internațional.

Întrebat dacă Ucraina ar accepta o variantă de pace care să includă anexarea teritoriilor ucrainene la Rusia, așa cum ar arăta nou ofertă a lui Donald Trump pentru Vladimir Putin, Iulian Chifu a răspuns:

“Nu există nicio posibilitate ca orice stat din lume, nu doar Ucraina, să accepte amputearea teritorială”.

Totodată, expertul a mai spus că strategia de negociere a lui Donald Trump, specifică mediului de business, riscă să ducă la o ruptură majoră în relația cu aliații:

"Sunt modalități de negociere cu forța. Este o modalitate de negociere în business, nu în diplomație. Ca să îl obligi pe cel din fața ta să iasă din blocaj. Efectul secundar al acestui tip de negociere este riscul major al marii rupturi".

Un acord de pace va trebui aprobat de Congres

Iulian Chifu a atras atenția că trebuie făcută distincția între oferta de pace și ratificarea unui acord de pace, care presupune acordul Congresului american:

“Problema se punea ca variantă de premiu pentru Federația Rusă dacă acceptă planul de pace americano-ucrainean în 19 puncte. Însă e puțin probabil și acest lucru. De altfel, Vladimir Putin ne-a spus că așa ceva nu este fezabil. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că din punctul celălalt de vedere ar însemna o încălcare a dreptului internațional. Sigur că, un trimis special care lucrează în imobiliare și ginerele președintelui ar putea să o facă, e mai complicat săî o facă America, fie și sub conducerea președintelui Trump. Aici vedeți deja agitația foarte mare din Congres. Orice acord internațional din partea SUA trebuie să meargă să obțină ratificarea în Congres, admițând că s-ar semna la un asemenea nivel. E un nou instrument de negociere pe care Donald Trump îl pune pe masă. Recunoașterea anexării Crimeei a mai fost în discuție, iar acel punct 23 sau 24 din acordul inițial, cel scris de Rusia și care a fost scăpat în presă menționa perspectiva recunoașterii internaționale de către unii actori a teritoriilor ocupate”, a mai precizat Iulian Chifu.

"Donald Trump vrea să atragă Rusia în negocieri"

El a precizat că Donald Trump încearcă să atragă Rusia pentru a semna un acord de pace:

“UE are un plan alternativ de pace. Europenii au fost prezenți și la Geneva, la nivel de consilieri prezidențiali sau de ministru, în cazul Marii Britanii, Franța și Germania. Sunt în cunoștință de cauză cu planul în 19 puncte, în dicuție. Premiul pe care îl pune pe masă Donald Trump, dacă este în vigoare, dar el are legături cu proiecte anterioare ar însemna o modalitate ca să atragă Federația Rusă să semneze acest plan. Vom vedea dacă este fezabil. Nu mai este vorba despre o recunoaștere unanimă, ci de o recunoaștere de către SUA. Una este o recunoaștere și alta este o ratificare a unui acord”.

De asemenea, Iulian Chifu a mai spus că un acord de pace care nu este asumat de toate părțile implicate în conflict riscă să ducă la reluarea ostilităților:

“A face pace cu orice preț, doar de dragul de a face pace nu este sustenabilă. În timp va proba faptul că odată ce un consimțământ al părților nu este asumat se va reveni asupra acestui moment. Avem nenumărate cazuri în istorie care arată asta”.