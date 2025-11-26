Care sunt cele cinci priorități ale UE pentru pacea în Ucraina: "Nu putem deschide ușa unui nou război"

2 minute de citit Publicat la 17:00 26 Noi 2025 Modificat la 17:07 26 Noi 2025

Ursula Von der Leyen, președinta Comisiei Europene, avertizează că acceprea schimbării frontierelor prin forță deschide calea războaielor de mâine. Foto: Hepta

Șefa Comisiei Europene a numit, miercuri, cinci priorități care ar trebui incluse în planul de pace pentru Ucraina, scrie Ukrainskaia Pravda, care notează că Ursula von der Leyen s-a adresat sesiunii plenare Parlamentului European.

Cele cinci priorități enumerate de șefa executivului de la Bruxelles sunt: o pace justă și durabilă, garantarea suveranității Ucrainei, sprijin financiar pentru această țară, participarea activă a Kievului, a Uniunii Europene și a NATO la negocierile de pace și returnarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.

„Aș dori să subliniez câteva dintre principiile esențiale pentru Europa, în timp ce colaborăm cu Ucraina, cu Statele Unite și coaliția voluntarilor pentru a stabili calea de urmat. Prima prioritate este ca orice acord să asigure o pace justă și durabilă și să garanteze o securitate reală pentru Ucraina și Europa”, a subliniat von der Leyen.

Von der Leyen: Prezența Ucrainei în UE, parte a garanțiilor de securitate

Ea a arătat că, în calitate de națiune suverană, Ucraina nu poate avea restricții asupra forțelor sale armate.

„Ucraina are nevoie de garanții de securitate fiabile, pe termen lung și credibile, ca parte a unui pachet mai amplu. Și este la fel de clar că orice acord de pace trebuie să ofere garanții pentru securitatea europeană pe termen lung”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

„Dacă astăzi legitimăm și oficializăm subminarea frontierelor, deschidem ușa către noi războaie, mâine. Și nu putem permite acest lucru”, a continuat ea.

Potrivit șefei CE, „viitorul Ucrainei este în Uniunea Europeană”, ceea ce ar reprezenta o parte fundamentală și esențială a oricărui sistem de garanții de securitate.

Von der Leyen avertizează asupra nevoilor financiare ale Ucrainei

„La ultimul Consiliu European, ne-am angajat să acoperim nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027. Pe această temă, noi, Comisia, am prezentat un document cu opțiuni de finanțare. Documentul include o opțiune privind activele rusești înghețate”, a reamintit șefa Comisiei.

Până acum, această propunere s-a lovit de reticențele Belgiei, pe teritoriul căreia se o află o mare parte din banii rusești blocați în urma agresiunii din Ucraina.

Publicația ucraineană notează că executivul de la Bruxelles continuă să lucreze la pregătirea unui proiect de finanțare a Ucrainei în perioada 2026-2027 prin „împrumuturi pentru reconstrucție” bazate pe activele înghețate ale Rusiei.

Demersul are loc în paralel cu negocierile privind un plan de pace pentru Ucraina.

Decizia finală va fi luată în decembrie 2025, la summitul liderilor UE.

În ceea ce privește planul de pace, ultimele evoluții arată că președintele SUA, Donald Trump, i-a însărcinat pe emisarul Steve Witkoff și pe secretarul Armatei, Dan Driscoll, să finalizeze termenii proiectului cu Rusia și Ucraina.

În acest scop, emisarul președintelui american va călători la Moscova.

Potrivit lui Donald Trump, citat de presa ucraineană, cea mai mare concesie din partea Rusiei este că va fi de acord să oprească ostilitățile armate și să nu acapareze noi teritorii.