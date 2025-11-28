The Telegraph: Trump ar urma să recunoască anexarea teritoriilor ucrainene la Rusia. I-a trimis pe Witkoff și Kushner la Putin

3 minute de citit Publicat la 15:17 28 Noi 2025 Modificat la 15:20 28 Noi 2025

Trump ar urma să recunoască anexarea teritoriilor ucrainene la Rusia. Foto: ISW

Statele Unite ar urma să recunoască anexarea teritoriilor ucrainene la Rusia pentru a obține un acord care să pună capăt războiului, scrie The Telegraph. Potrivit surselor publicației, Donald Trump i-a trimis pe emisarul pentru pace, Steve Witkoff, alături de ginerele său, Jared Kushner, pentru a face oferta direct lui Vladimir Putin, la Moscova.

Planul de a recunoaște aceste teritorii, o premieră care ar încălca practica diplomatică americană, pare să meargă înainte, în ciuda îngrijorărilor venite din partea aliaților europeni ai Ucrainei.

O sursă bine plasată a declarat: „Devine din ce în ce mai clar că pe americani nu-i interesează poziţia europeană. Spun că europenii n-au decât să facă ce vor”.

Putin: Recunoașterea din partea SUA a acestor teritorii, cheie în negocierile de pace

Președintele Rusiei a spus joi că recunoașterea legală de către Washington a Crimeei și a regiunilor Donețk și Lugansk ca teritorii rusești ar fi una dintre chestiunile-cheie în negocierile privind planul de pace propus de președintele SUA.

Kremlinul a anunțat vineri că a primit o versiune revizuită a strategiei pentru încheierea războiului, elaborată după discuțiile de urgență dintre oficiali ucraineni și americani, care au avut loc weekendul trecut la Geneva, Elveția.

Un prim plan de pace, cu 28 de puncte, formulat de Witkoff după discuții cu oficiali ruși, oferea „recunoașterea de facto” de către SUA a Crimeei și a celor două regiuni din Donbas.

Strategia mai propunea și o „recunoaștere de facto” a terenurilor aflate sub control rusesc din regiunile Herson și Zaporojie, după un posibil acord de încetare a focului.

La Geneva, oficiali ucraineni și americani au negociat o nouă variantă, redusă la 19 puncte, mai puțin favorabilă Moscovei.

Totuși, mai multe surse sugerează că ofertele americane privind recunoașterea teritorială au rămas în document.

Kievul nu ar fi obligat să recunoască oficial controlul Rusiei asupra teritoriilor anexate ilegal după 2014. Constituția Ucrainei interzice oricărui președinte sau guvern să cedeze teritorii fără un referendum național.

Kiev: Cât timp Zelenski este președinte, nimeni să nu se aștepte să cedăm teritorii

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, și Rustem Umerov, consilierul său pentru securitate națională, erau așteptați să zboare în Florida în acest weekend, pentru a se întâlni cu oficiali americani la resortul Mar-a-Lago al lui Trump.

Într-un interviu recent pentru Atlantic, Iermak, care a negociat ultimul plan de pace, a spus: „Niciun om întreg la minte nu ar semna azi un document prin care să cedeze teritorii. Cât timp Zelenski este președinte, nimeni să nu se aștepte să cedăm teritorii. Nu va semna așa ceva. Constituția interzice. Nimeni nu poate face asta, decât dacă vrea să se pună împotriva constituției Ucrainei și a poporului ucrainean”.

Cel mai nou plan lasă spații necompletate pentru cele mai sensibile chestiuni, inclusiv eventuale concesii teritoriale, urmând să fie discutate direct între Zelenski și Trump.

Președintele ucrainean nu a anunțat încă momentul în care va merge fie la Washington, fie în Florida, pentru a se întâlni cu omologul său american.

Ofertele de recunoaștere făcute de Washington au stârnit îngrijorare printre aliații europeni

Europenii au declarat în repetate rânduri că nu vor susține un acord de pace care validează schimbarea frontierelor prin forță.

După o reuniune a „coaliției celor dispuși”, liderii au transmis: „Am fost clari asupra principiului că frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Acesta rămâne un principiu fundamental pentru stabilitatea și pacea în Europa și nu numai”.

O contrapropunere europeană la planul inițial de 28 de puncte nu recomanda recunoașterea controlului rusesc asupra teritoriilor ucrainene.

„Chestiunile teritoriale vor fi discutate și soluționate după o încetare totală și necondiționată a focului”, se arată în document.

Până acum, SUA și Europa au refuzat să recunoască pretențiile Rusiei asupra Crimeei, peninsula anexată ilegal de Putin în 2014. Ar fi o abatere majoră de la cutumele diplomatice ca Washingtonul să ofere legitimitate unui teritoriu capturat prin forță, în favoarea unui stat agresor.

Într-o nouă strategie de securitate publicată de Kremlin, Putin promite integrarea completă a zonelor ocupate din Ucraina în sistemul rusesc în următorul deceniu.

Moscova și-a anunțat anexarea regiunilor Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie în septembrie 2022, deși nu a reușit niciodată să le cucerească în întregime. Insistența Kremlinului de a controla aceste regiuni arată că Putin nu a luat niciodată în calcul concesii care să pună capăt celor aproape patru ani de război în Ucraina.

Ultimele dezvăluiri vor alimenta temerile europene că Washingtonul ar putea forța Kievul să accepte un acord suboptimal pentru a opri conflictul.

Zilele trecute, convorbiri telefonice scurse în presă au arătat cum principalul negociator al lui Trump, Steve Witkoff, ar fi oferit sfaturi oficialilor ruși despre cum să câștige bunăvoința Casei Albe. Discuțiile se refereau inclusiv la ideea ca Ucraina să renunțe la Donețk.

Experți în informații open-source sugerează că o agenție europeană ar putea fi divulgat aceste date pentru a expune relația tot mai apropiată dintre consilierul prezidențial și Kremlin.