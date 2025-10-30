Donald Trump reduce de 15 ori cota de refugiați care vor fi acceptați în SUA. Prioritate pentru sud-africanii albi

2 minute de citit Publicat la 21:26 30 Oct 2025 Modificat la 21:26 30 Oct 2025

Donald Trump a coregrafiat o „ambuscadă” împotriva președintelui sud-african în timpul vizitei la Casa Albă. Foto: Profimedia images

Administrația Trump va limita numărul de refugiați admiși în SUA la 7.500 în următorul an și va acorda prioritate sud-africanilor albi, potrivit BBC.

Măsura, anunțată joi, marchează o reducere dramatică , de 15 ori față de limita anterioară de 125.000 stabilită de fostul președinte Joe Biden.

Nu a fost oferit niciun motiv pentru reducere, dar anunțul menționa că este „justificat de preocupări umanitare sau este în alt mod în interesul național”.

În ianuarie, Trump a semnat un ordin executiv care suspendă Programul de admitere a refugiaților din SUA, sau USRAP, despre care a spus că va permite autorităților americane să acorde prioritate securității naționale și siguranței publice.

Cel mai mic plafon anterior pentru admiterea refugiaților a fost stabilit de prima administrație Trump în 2020, când a alocat 15.000 de locuri pentru anul fiscal 2021.

Notificarea postată pe site-ul web al Registrului Federal menționa că cele 7.500 de admiteri vor fi alocate „în principal” sud-africanilor albi și „altor victime ale discriminării ilegale sau nedrepte în țările lor de origine”.

În februarie, președintele SUA a anunțat suspendarea ajutorului esențial acordat Africii de Sud și s-a oferit să permită membrilor comunității “afrikaner” - care sunt în mare parte descendenți albi ai primilor coloniști olandezi și francezi - să se stabilească în SUA ca refugiați.

Acuzațiile de genocid lansate de Donald Trump

Ambasadorul Africii de Sud la Washington, Ebrahim Rasool, a fost ulterior expulzat după ce l-a acuzat pe Trump că „mobilizează un suprematism” și încearcă să „proiecteze victimizarea albilor ca pe un fluier de câine”.

În Biroul Oval, în luna mai, Trump l-a confruntat pe președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, și a susținut că fermierii albi din țara sa sunt uciși și „persecutați”.

Casa Albă a difuzat și un videoclip care, potrivit acestora, arăta locuri de înmormântare pentru fermieri albi uciși. Ulterior, a ieșit la iveală că videoclipurile erau scene dintr-un protest din 2020, în care crucile reprezentau fermieri uciși de-a lungul mai multor ani.

Întâlnirea tensionată a avut loc la doar câteva zile după ce SUA au acordat azil la 60 de afrikaneri.

Guvernul sud-african a negat vehement că afrikanerii și alți sud-africani albi sunt persecutați.

Politica SUA de acceptare a sud-africanilor albi a stârnit deja acuzații de tratament nedrept din partea grupurilor de apărare a refugiaților.

„Această decizie nu doar reduce plafonul admiterilor de refugiați”, a declarat joi Krish O'Mara Vignarajah, CEO și președinte Global Refuge. „Ne coboară statutul moral.”

La începutul acestui an, Ramaphosa a semnat o lege controversată care permite guvernului să confiște terenuri private fără compensații în anumite circumstanțe.