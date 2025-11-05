Donald Trump schimbă tonul față de Zohran Mamdani după victoria acestuia: „Îi vom ajuta. Vrem ca New York să aibă succes”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a schimbat tonul față de primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, la câteva ore după ce acesta a obținut o victorie categorică în alegeri, relatează CNN.

În trecut, Trump l-a numit pe Mamdani, în mod fals, „comunist” și a dus o campanie dură împotriva lui în săptămânile de campanie electorală. Deși a continuat retorica ideologică împotriva democraților, Trump spune că este dispus să „ajute” noua administrație locală din New York pentru că vrea ca orașul să „aibă succes”.

„Comuniștii, socialiștii marxiști și globaliștii au avut o șansă și nu au putut livra decât dezastru. Acum să vedem ce face un comunist în New York”, a declarat Trump în timpul unui discurs la Miami.

„Vom vedea ce se întâmplă și îi vom ajuta. Îi vom ajuta. Vrem ca New York să aibă succes și îi vom ajuta un pic, poate”, a adăugat președintele SUA.

Comentariile acestuia vin după mai multe săptămâni în care Trump i-a amenințat constant pe new-yorkezi să nu-l voteze pe Mamdani, spunând că va întrerupe finanțarea federală pentru oraș dacă acesta va câștiga alegerile.

New York este orașul de origine al lui Donald Trump.

Victorii importante pentru democrați

Democrații au obținut o serie de victorii importante în mai multe alegeri cruciale, marți.

În statul Virginia, o candidată democrată moderată, fosta reprezentantă Abigail Spanberger, a obținut cea mai bună performanță a unui candidat democrat în istoria recentă a statului, obținând o victorie categorică în cursa pentru poziția de guvernator.

În New Jersey, de asemenea, o altă politiciană moderată din rândurile democraților – Mikie Sherrill a reușit să învingă categoric candidatul republican.

Cea mai impresionantă victorie, însă, este cea a democratului Zohran Mamdani, noul primar al orașului New York – un tânăr de 34 de ani care face parte din aripa progresistă a partidului și care l-a învins fără drept de apel pe fostul guvernator Andrew Cuomo.

Cuomo, un democrat „pe stil vechi”, a cărui carieră politică aproape că a fost distrusă de scandaluri de abuz sexual, a încercat să revină în prim-planul politicii printr-o candidatura la funcția de primar. În timpul preliminarelor democrate, Cuomo i-a contracandidat și pe Mamdani și pe Eric Adams, primarul în funcție, însă a fost învins categoric.

După pierderea preliminarelor, Cuomo a candidat ca independent, încercând să rupă voturile „centriștilor din New York”, însă a fost votat în mare parte de republicani, care la ordinul lui Trump și-au abandonat propriul candidat, pe Curtis Sliwa, pentru a încerca să-l ducă pe Cuomo peste linia de finiș.