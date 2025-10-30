Donald Trump şi Viktor Orban se vor întâlni pe 7 noiembrie, la Washington. De ce merge premierul maghiar în SUA

Donald Trump şi Viktor Orban se vor întâlni pe 7 noiembrie, la Washington. În ce scop merge premierul maghiar în SUA. Foto: Getty Images

Prim-ministrul Ungariei se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump, la Washington pe 7 noiembrie, a anunțat, joi, guvernul maghiar. De asemenea, o conferință de presă publică va avea loc în Biroul Oval după întâlnire, potrivit Telex.

Conform lui Gergely Gulyás, ministrul-șef al Cabinetului Prim-ministrului, scopul călătoriei lui Orban este de a obţine rezultate pentru economia maghiară.

"Se vor lua decizii privind acordurile energetice, militare-industriale, economice și financiare”, a afirmat oficialul de la Budapesta. Gulyás a vorbit și despre summitul de pace planificat, iar Orbán și Trump vor discuta, de asemenea, despre cum să ajungă la întâlnirea dintre SUA și Rusia.

Orban l-a criticat pe Trump că a sancționat Rusia

Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de ţară fără ieşire la mare nu îi lasă altă opţiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc, în timp ce Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi.

"Prietenii noştri din Ungaria ar trebui să facă multă activitate de planificare şi, evident, ca un bun aliat, îi vom ajuta să facă aceste planuri şi să le pună în aplicare pentru a renunţa la petrolul şi gazele ruseşti", a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat duminică pentru postul de televiziune Fox News.

Spre deosebire de mulţi dintre aliaţii săi din Uniunea Europeană, care au făcut paşi pentru a-şi reduce dependenţa de energia rusească, după invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022, Ungaria a făcut exact invers. Budapesta depinde acum aproape în întregime de Moscova pentru petrolul său şi pentru cea mai mare parte a importurilor sale de gaze.