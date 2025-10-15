Donald Trump spune că economia Rusiei „se prăbușește”: „Rușii stau la cozi lungi pentru benzină. Sunt dezamăgit de Vladimir”

Foto: Profimedia Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că economia Rusiei este „în pragul colapsului” și că acest lucru este demonstrat de cozile mari de la benzinării. Liderul de la Casa Albă a făcut declarațiile în timpul întâlnirii sale cu președintele argentinian, Javier Milei. Trump a spus că economia Rusiei „se prăbușește”.

„În Rusia, în acest moment, sunt cozi lungi pentru benzină, vă puteți imagina? Cine și-ar fi putut imagina că se va întâmpla asta?”.

Liderul de la Casa Albă și-a reiterat nemulțumirea față de Vladimir Putin, despre care spune că nu înțelege de ce continuă agresiunea împotriva Ucrainei.

„Sunt foarte dezamăgit pentru că eu și Vladimir am avut o relație foarte bună, pe care probabil o avem și acum. Acest război a fost foarte dificil pentru el”, a spus Trump.

El a susținut că Putin a intrat într-un război care trebuia să se încheie „într-o săptămână”, dar care s-a prelungit timp de aproape patru ani.

„A pierdut aproximativ 1,5 milioane de soldați, iar în ceea ce privește numărul de răniți, numărul de membre amputate, este un război teribil. Este cea mai gravă pierdere de vieți omenești de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace”, a mai spus președintele american.

Trump a adăugat că el consideră că Rusia nu are nicio intenție de a pune capăt războiului, iar acest lucru îi afectează grav reputația. Președintele american a reamintit că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, îl va vizita vinerea viitoare.

„Știu ce va spune. Vrea arme. Ar vrea să aibă Tomahawk-uri. Toată lumea vrea Tomahawk-uri. Și avem o mulțime de Tomahawk-uri”, a declarat Trump.