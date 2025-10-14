Donald Trump va fi prezent la semnarea unui armistițiu între Thailanda și Cambodgia în Malaezia

Președintele american Donald Trump va efectua o vizită în Malaezia pe 26 octombrie pentru a asista la semnarea unui armistițiu între Thailanda și Cambodgia, a declarat marți ministrul de externe malaezian, Mohamad Hasan, citat de Reuters, relatează Agerpres.

Malaezia și Statele Unite vor facilita încheierea unui armistițiu mai amplu, care va impune ambelor state să îndepărteze toate minele și artileria grea de la granițe. Oficialul malaezian a precizat că acordul de la Kuala Lumpur, ar putea fi semnat în cadrul summitului ASEAN, ce va avea loc între 26 și 28 octombrie în Kuala Lumpur.

Premierul malaezian Anwar Ibrahim, președintele actual al ASEAN, a confirmat că Donad Trump va participa la întâlniri, deși nu există încă o confirmare oficială din partea Washingtonului.

Malaezia a mediat un armistițiu inițial pe 28 iulie, care a pus capăt disputelor armate după o campanie de pace susținută de Anwar și de apelurile telefonice ale liderului Statelor Unite ale Americi către președinții ambelor state.

Tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia, generate de puncte nemarcate de la granița terestră de 817 kilometri, au dus în iulie la un conflict de cinci zile, soldat cu cel puțin 48 de morți și strămutarea temporară a sute de mii de persoane, marcând cele mai grave lupte dintre cele două țări din ultimul deceniu.