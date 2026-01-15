Antena 3 CNN Externe Donald Tusk critică acuzațiile lui Trump la adresa lui Zelenski: „Singurul răspuns al Rusiei a fost acela de a lansa noi atacuri”

Premierul Poloniei, Donald Tusk. Foto: Getty Images

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a criticat declaraţia preşedintelui american Donald Trump conform căreia Volodimir Zelenski reprezintă un obstacol în calea încheierii unui acord de pace. „Singurul răspuns al Rusiei a fost acela de a lansa noi atacuri cu rachete asupra oraşelor ucrainene”, a spus Tusk, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace pregătit de Statele Unite. Singurul răspuns al Rusiei a fost acela de a lansa noi atacuri cu rachete asupra oraşelor ucrainene. De aceea, singura soluţie este intensificarea presiunii asupra Rusiei. Ştiţi cu toţii asta", a scris Tusk, pe X.

Într-un interviu acordat Reuters, Trump a răspuns la întrebarea de ce negocierile conduse de SUA nu au dus încă la încheierea războiului din Ucraina spunând: "Zelenski".

Trump a continuat afirmând că, în opinia sa, preşedintele rus Vladimir Putin era mai dispus decât conducerea ucraineană să încheie un acord şi să pună capăt luptelor.

Polonia, membră a UE şi NATO, este unul dintre cei mai importanţi susţinători politici şi militari ai Ucrainei, care este atacată de Rusia. Joacă un rol central drept centru logistic pentru ajutorul militar occidental către Kiev.

Trump a permis o întâlnire cu președintele ucrainean la Forumul Economic de la Davos, săptămâna viitoare. Cu toate acestea, a precizat că nu există planuri concrete. Trump a mai spus că nu știa de o posibilă călătorie la Moscova în ianuarie a ginerelui său, Jared Kushner, și a trimisului special Steve Witkoff.

Înainte de aceasta, surse Bloomberg au relatat că îi vor prezenta lui Putin cea mai recentă versiune a planului de pace, care, cu excepția câtorva puncte, fusese convenit cu Zelenski. Una dintre sursele agenției a menționat că data vizitei reprezentanților americani în capitala Rusiei nu a fost încă stabilită, deoarece nu este clar „cât de interesat este Putin” de noi negocieri.

