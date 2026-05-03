Donald Tusk spune că „ultimul lucru de care are nevoie Europa este un conflict în interiorul NATO”, după conflictul Trump-Merz

1 minut de citit Publicat la 17:03 03 Mai 2026 Modificat la 17:12 03 Mai 2026

Ultimul lucru de care are nevoie alianţa occidentală este un conflict în cadrul NATO, a declarat, duminică, prim-ministrul polonez, Donald Tusk, după anunţul făcut de Pentagon privind retragerea parţială a trupelor americane din Germania, informează EFE, citată de Agerpres.

Înainte de a pleca spre Erevan pentru a participa la summitul Comunităţii Politice Europene (EPC), Tusk a afirmat că nu are „niciun indiciu” cum că cei peste 5.000 de soldaţi americani pe care guvernul american intenţionează să îi retragă din Germania în următoarele şase până la 12 luni vor fi desfăşuraţi pe flancul estic al NATO.

Prim-ministrul polonez, care a criticat sâmbătă decizia Trump, afirmând că „cea mai mare ameninţare la adresa comunităţii transatlantice nu sunt duşmanii săi externi, ci dezintegrarea continuă a alianţei noastre” din interior, şi şi-a repetat avertismentul cu privire la conflictele din cadrul NATO.

„Strategia noastră a fost întotdeauna apartenenţa la Alianţa Atlantică, legăturile transatlantice şi o Europă unită", a declarat Tusk, care a adăugat că va face „tot posibilul, inclusiv astăzi şi mâine (duminică şi luni - n.r.) în timpul summitului, pentru a-i face pe toţi conştienţi de faptul că ultimul lucru de care avem nevoie sunt conflictele din interiorul NATO”.

„Pentru mine, comunitatea occidentală (...), valorile sale politice, merită păstrate cu orice preţ”, a adăugat el, citat de agenţia de ştiri PAP.

Tusk şi-a exprimat convingerea că aceste relaţii trebuie apărate „într-un mod foarte coerent.

În opinia sa, Polonia „poate şi trebuie să joace un rol special, pentru a le reaminti tuturor celor de la Washington, Bruxelles, Paris şi Berlin că doar un Occident unit, doar o legătură transatlantică strânsă, respectul reciproc şi predictibilitatea (...) ne oferă oportunitatea de a ne proteja lumea şi sistemul de valori”.

În această apărare, „politica nu poate consta în (...) adularea nici măcar a celor mai puternici lideri din lume”, o aluzie la Trump, ci mai degrabă „trebuie să fim cordiali, prietenoşi, dar trebuie să ne prezentăm şi propria poziţie” cu fermitate, a îndemnat Tusk.

„Vrem o Europă integrată, vrem un NATO integrat care să funcţioneze solidar. Vrem cea mai mare solidaritate posibilă, inclusiv solidaritate militară, între Statele Unite, Canada şi Europa”, a adăugat el.