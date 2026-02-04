Donald Tusk: Sunt tot mai multe indicii care leagă rețeaua de pedofilie a lui Epstein de serviciile secrete ruse

Donald Tusk anunță că Polonia va începe propria sa investigație în privința rețelei de pedofilie a lui Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat miercuri că rețeaua de pedofilie pusă la punct de Jeffrey Epstein ar putea fi o operațiune a serviciilor secrete ruse și că există tot mai multe „suspiciuni” despre legăturile dintre această rețea și Kremlin.

„Cunoscutul jurnalist Andrew Marr a pus o întrebare-cheie, valabilă pentru toate guvernele, vizavi de creșterea, pe zi ce trece, a suspiciunilor despre legăturile dintre rețeaua de pedofili din jurul lui Epstein și serviciile secrete ruse. Această chestiune trebuie, în primul rând, clarificată de SUA”, a spus Donald Tusk.

There is a special place in hell for those who took part, for those who kept quiet and for those who tried to conceal it. pic.twitter.com/D3C2jJ5TYv — Donald Tusk (@donaldtusk) February 3, 2026

Tusk a mai precizat, într-o postare publicată pe contul său de pe X, că „există un loc special în Iad pentru cei care au participat la așa ceva, cei care au păstrat tăcerea și cei care au încercat să ascundă așa ceva”.

Premierul polonez a vorbit și despre posibila folosire a unor fete poloneze, originare din Cracovia, în rețeaua de prostituțiie a lui Epstein.

„Nu putem ignora aceste cazuri de abuzuri asupra unor copii polonezi de către o rețea de pedofili, un veritabil cerc satanist condus de domnul Epstein”, a spus Tusk. „Împreună cu ministrul Justiției, procuroul general și coordonatorul serviciilor secrete, vom pune bazele unei echipe care să investigheze dacă temerile noastre referitoare la folosirea unor cetățeni polonezi în rețeaua de pedofilie din SUA se confirmă”.

Noi documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA în cazul Jeffrey Epstein îl menționează pe miliardarul pedofil, mort în închisoare în august 2019, drept „administratorul averii” lui Vladimir Putin.

În total, numele lui Putin este menționat de 1.055 de ori în noul set de documente, iar cuvântul "Rusia" de 5.876 de ori.

Materialele conțin, de asemenea, corespondența în care Epstein discută despre posibile întâlniri cu Putin.