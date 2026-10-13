Tablouri de Renoir furate dintr-un muzeu din Franța au fost recuperate cu ajutorul ADN-ului. Greșeala care i-a dat de gol pe hoți

Cele două tablouri au fost găsite ascunse în spatele unui perete fals. FOTO: Profimedia Images

ADN-ul lăsat pe o husă de protecție a ajutat poliția franceză să recupereze două tablouri de Renoir, furate dintr-un muzeu de pe Riviera Franceză. Patru bărbați au fost puși sub acuzare în anchetă, iar procurorii suspectează că aceștia pregăteau un nou jaf, care ar fi fost iminent, potrivit nbcnews.com.

Cele două tablouri au fost găsite ascunse în spatele unui perete fals, sub o scară, într-o locuință din Clermont-l’Hérault, în sudul Franței. Unul dintre suspecți a recunoscut că le-a primit și le-a ascuns acolo după furt.

Unul dintre tablouri, „Portretul doamnei Colonna Romano”, a fost rupt. Celălalt, „Tânără la fântână”, a suferit mici deteriorări ale ramei, a declarat Bessone. El a estimat valoarea cumulată a celor două opere la 4,7 milioane de dolari.

Hoții au folosit un fierăstrău electric pentru a tăia un gard, au intrat în muzeu la parter și au tăiat clemele care fixau ramele a patru tablouri. Alarma s-a declanșat, iar polițiștii au ajuns patru minute mai târziu, o intervenție rapidă care „aparent i-a făcut pe făptași să intre în panică”, a spus Bessone.

„În timp ce fugeau, nu au reușit să ia toate cele patru tablouri și au abandonat două dintre ele, care au fost găsite ulterior într-o husă de protecție”, a declarat el.

Urmărirea vehiculelor a dus la suspecți

ADN-ul găsit pe husa abandonată corespundea celui al unui bărbat de 29 de ani, care era deja anchetat într-un dosar de trafic de droguri în cadrul căruia poliția îi monitoriza vehiculul, a declarat Bessone.

Datele obținute prin urmărirea vehiculului au arătat că suspectul, însoțit de un bărbat de 41 de ani, s-a deplasat la locuința unui al treilea bărbat la scurt timp după furt, a spus Bessone.

Supravegherea poliției a arătat, de asemenea, că bărbatul de 29 de ani a vizitat, pe 3 octombrie, Fundația Maeght din Saint-Paul-de-Vence, care găzduiește o amplă colecție de artă modernă.

Suspectul s-a întâlnit apoi cu un al patrulea bărbat, cunoscut de poliție din dosare de furt și falsificare de opere de artă din 2001 și 2003.

Bessone a declarat că arestările au fost declanșate de „suspiciunea foarte puternică potrivit căreia un alt jaf era iminent”.

Cei doi bărbați suspectați că au comis furtul de la muzeu au fost puși sub acuzare preliminară pentru „furt comis de o bandă organizată” și „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni”, printre alte capete de acuzare. Ei au fost trimiși în arest preventiv până la continuarea anchetei. Cei doi au negat că ar fi comis faptele, a declarat Bessone.