Patru tablouri au fost furate de la muzeul Renoir de pe Coasta de Azur. Una dintre picturi a fost abandonată de hoţi pe drum

Patru lucrări de Renoir au fost furate în noapte de 7 spre 8 septembrie 2026 de doi hoți din muzeul din Cagnes-sur-Mer, pe Riviera Franceză, în Franța. Una dintre lucrările furate din Muzeul Renoir a fost abandonată de hoți în timpul evadării lor, a anunțat primarul orașului, Bryan Masson.
Cei doi hoți, surprinşi de camerele de supraveghere, au reuşit să fugă. Primarul a estimat valoarea operelor furate la aproximativ 9 milioane de euro, relatează Ansa.
„Alarma muzeului a sunat la 5:48 dimineața”, a explicat primarul orașului Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson. „La 5:53, cinci minute mai târziu, poliția noastră municipală era la fața locului.” Pentru primar, „a ataca Muzeul Renoir este o acţiune împotriva unei părți din istoria și patrimoniul orașului Cagnes-sur-Mer. Acestea sunt acte deosebit de grave.”
Jaful a avut loc la aproximativ un an după spargerea de la Luvru din centrul Parisului, când hoții au furat opt bijuterii ale coroanei franceze, care au rămas nerecuperate. De atunci, Ministerul Culturii din Franţa a acordat prioritate securității muzeelor.
Rapoartele recente arată şi furtul unui colier de aur dintr-un muzeu din Châtillon-sur-Seine în iulie, iar apoi, lângă Strasbourg, în estul Franței, jaful de la Muzeul Lalique din Wingen-sur-Moder, de unde hoţii au plecat cu bunuri în valoare de peste 4,5 milioane de euro.
Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, lângă Nisa, a fost construit în 1960 pe locul unde a rămas veșnic marele pictor Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Pe lângă mobilierul original, muzeul găzduiește obiecte și mobilier care au aparținut artistului, precum și diverse picturi: portrete, peisaje și mai multe nuduri.