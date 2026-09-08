Patru tablouri au fost furate de la muzeul Renoir de pe Coasta de Azur. Una dintre picturi a fost abandonată de hoţi pe drum

Primarul din Cagnes-sur-Mer a estimat valoarea operelor furate la aproximativ 9 milioane de euro. Sursa foto: musees.cagnes.fr

Patru lucrări de Renoir au fost furate în noapte de 7 spre 8 septembrie 2026 de doi hoți din muzeul din Cagnes-sur-Mer, pe Riviera Franceză, în Franța. Una dintre lucrările furate din Muzeul Renoir a fost abandonată de hoți în timpul evadării lor, a anunțat primarul orașului, Bryan Masson.

Cei doi hoți, surprinşi de camerele de supraveghere, au reuşit să fugă. Primarul a estimat valoarea operelor furate la aproximativ 9 milioane de euro, relatează Ansa.

„Alarma muzeului a sunat la 5:48 dimineața”, a explicat primarul orașului Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson. „La 5:53, cinci minute mai târziu, poliția noastră municipală era la fața locului.” Pentru primar, „a ataca Muzeul Renoir este o acţiune împotriva unei părți din istoria și patrimoniul orașului Cagnes-sur-Mer. Acestea sunt acte deosebit de grave.”

Jaful a avut loc la aproximativ un an după spargerea de la Luvru din centrul Parisului, când hoții au furat opt ​​bijuterii ale coroanei franceze, care au rămas nerecuperate. De atunci, Ministerul Culturii din Franţa a acordat prioritate securității muzeelor.

Rapoartele recente arată şi furtul unui colier de aur dintr-un muzeu din Châtillon-sur-Seine în iulie, iar apoi, lângă Strasbourg, în estul Franței, jaful de la Muzeul Lalique din Wingen-sur-Moder, de unde hoţii au plecat cu bunuri în valoare de peste 4,5 milioane de euro.

Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, lângă Nisa, a fost construit în 1960 pe locul unde a rămas veșnic marele pictor Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Pe lângă mobilierul original, muzeul găzduiește obiecte și mobilier care au aparținut artistului, precum și diverse picturi: portrete, peisaje și mai multe nuduri.