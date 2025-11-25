Dovezi că Rusia se pregătește de război cu NATO: adaugă câte o divizie de luptă pe lună, avertizează Germania

Germania avertizează că Rusia se înarmează și își mărește armata cu mult peste nevoile războiului din Ucraina. Foto: Hepta

Rusia și-a orientat economia către război și se înarmează mult peste nevoile sale în conflictul din Ucraina, avertizează șeful diplomației germane, Johann Wadephul, potrivit Agerpres, care citează DPA.

Prezent la Forumul pentru politică externă de la Berlin, Wadephul a avertizat asupra riscului de a subestima pericolul reprezentat de Rusia, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia, în cele din urmă.

''Chiar dacă luptele urmează să se oprească acum, ceea ce rămâne este o Rusie agresivă şi imperială ale cărei ambiții depășesc cu mult Ucraina'', a subliniat ministrul.

El a afirmat că regimul de la Moscova recrutează mult mai mulți soldați decât are nevoie în prezent în Ucraina, adăugând practic câte o divizie în fiecare lună.

O divize este, în general, formată din mai multe brigăzi, având un număr total între 10 și 30 de mii de soldați, în funcție țară și de ramura militară.

Germania avertizează că Rusia vrea să fie gata de război cu NATO până în 2029

Serviciile secrete germane cred că Rusia intenționează să fie pregătită pentru a începe un război contra NATO până în 2029.

Ministrul german de Externe adaugă că limita dintre război şi pace devine tot mai neclară, în contextul în care rușii folosesc masiv în Europa tehnicile de război hibrid, inclusiv încălcarea spațiului aerian cu drone, sabotaje şi campanii de fake news pe continent.

El crede, pe de altă parte, că Europa ''este auzită şi implicată'' în negocierile pentru încheierea conflictului din Ucraina.

Reprezentanții SUA şi ai Ucrainei au revizuit duminică, la Geneva, planul în 28 de puncte elaborat recent de Washington pentru încheierea războiului din Ucraina.

Americanii şi ucrainenii au convenit să lucreze intens în continuare în următoarele zile, în coordonare cu partenerii europeni.

Luni, consilierul prezidențial rus pentru politică externă Iuri Uşakov a calificat drept ''neconstructive'' noile propuneri.

Conform presei americane, SUA au propus săptămâna trecută un plan ce prevedea în forma sa inițială ca Ucraina să cedeze Rusiei în totalitate regiunea Donbas - formată din provinciile Doneţk şi Lugansk - şi să-şi reducă masiv forțele armate. În plus, Ucrainei i s-ar fi cerut să renunțe la obiectivul aderării la NATO.