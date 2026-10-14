„Dragule, te rog”. Ascensiunea spectaculoasă și căderea bruscă a lui Kimberly Guilfoyle

Kimberly Guilfoyle. sursa foto: Getty

Președintele Trump a renunțat la ea după o serie de dezvăluiri compromițătoare despre mandatul său de ambasador în Grecia. Fostă figură importantă din cercul apropiat al lui Trump, Guilfoyle a dat de înțeles că va lupta acum pentru a-și apăra reputația, scrie The New York Times.

Totul începuse atât de bine pentru ea.

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia până marți, când a fost practic concediată în direct, după ce noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe a anunțat că președintele Trump i-a cerut demisia, a fost la un moment dat logodită cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui.

Cuplul deținea o casă de 9,7 milioane de dolari în Florida, apărea împreună la mitingurile lui Trump și își trimitea mesaje pline de adorație pe Instagram.

„Mă îndrăgostesc tot mai mult de logodnicul meu în fiecare zi”, scria Guilfoyle pe Instagram de Ziua Îndrăgostiților, în 2022. „@donaldjtrumpjr, ești cel mai bun prieten al meu, sprijinul meu și omul meu pentru totdeauna”.

„Mulțumesc că ești mereu alături de mine, orice ar arunca hater-ii în calea noastră”, posta el în 2024. „Te iubesc”.

Astăzi, Trump Jr. este căsătorit cu o fotomodel și o figură mondenă din Florida. Iar Guilfoyle, nominalizată de președinte ca ambasador în Grecia la scurt timp după ce logodna cu fiul său s-a rupt, acum doi ani, a rămas fără slujbă după o serie de articole devastatoare publicate de The Wall Street Journal. Potrivit unuia dintre acestea, ea i-ar fi cerut unui donator republican să-i achite o datorie de 100.000 de dolari de pe cardul de credit American Express, chiar înainte de audierea pentru confirmare din Senat, în iulie 2025.

Ascensiunea și căderea lui Guilfoyle, în vârstă de 57 de ani, nu au surprins pe nimeni la Casa Albă, unde mulți o vedeau ca pe o petrecăreață extravagantă, cu o judecată îndoielnică.

Susținătorii ei spuneau, în schimb, că sub strălucire se ascunde un om serios. Fostă prezentatoare la Fox News și fost procuror la San Francisco și Los Angeles, Guilfoyle a fost cândva căsătorită cu Gavin Newsom, care avea să devină guvernator al Californiei și unul dintre cei mai vocali critici democrați ai lui Trump.

Oricum ar fi, Guilfoyle făcea parte din cercul apropiat al lui Trump și avea un rol important atât în familie, cât și în aparatul său politic. Rapiditatea cu care președintele a concediat-o arată cât de dispus este să se debaraseze de oricine devine o povară sau o sursă de jenă. Dar asta o lasă și pe ea cu puține motive să rămână loială președintelui și familiei sale, tocmai într-un moment în care autoritatea politică a lui Trump se erodează.

Anunțându-și demisia, Guilfoyle a denunțat ceea ce a numit acuzații false și a spus că își va apăra cu toată forța reputația. Vorbind cu jurnaliștii în fața Casei Albe, Trump nu a dat niciun semn că ar vrea să o mai țină aproape.

„Nu era un membru al familiei mele”, a spus el. „Cred că s-a întâlnit cu fiul meu, cu mult timp în urmă”.

Guilfoyle, care a ajuns în Grecia în urmă cu mai puțin de un an, a fost de la bun început o alegere cât se poate de neobișnuită pentru acest post.

Într-un fel, Don Jr. a fost cel care i-a obținut slujba, chiar dacă indirect. În decembrie 2024, el și fotomodelul Bettina Anderson au fost văzuți ținându-se de mână la ieșirea dintr-un restaurant din Palm Beach. A doua zi, președintele ales Trump a anunțat că Guilfoyle este alegerea sa pentru postul de ambasador în Grecia.

Momentul sugera că președintele voia să o trimită din țară într-o perioadă delicată pentru Don Jr., care s-a căsătorit anul acesta cu Anderson. Aliații lui Guilfoyle au negat acest lucru, deși grecii se întrebau la vremea respectivă dacă nu cumva primesc pur și simplu femeia pe care fiul președintelui o părăsise.

La Atena, Guilfoyle a devenit o senzație din clipa în care a sosit, la bordul avionului privat al unui om de afaceri multimilionar greco-american. A purtat o rochie de seară neagră, parțial transparentă, la o cină din săptămâna de Thanksgiving, a glumit cu președintele Greciei, la prezentarea scrisorilor de acreditare, că își caută un nou soț și a stat până în zori prin cluburile de noapte din Atena.

„A, n-am întârziat, era cam înainte de 3”, spunea Guilfoyle anul trecut, într-un interviu acordat The New York Times, referindu-se la momentul în care a ajuns într-un club de noapte la premiera spectacolului de la ora 1:30 a prietenului ei, Konstantinos Argiros, unul dintre cei mai celebri cântăreți pop din țară.

Paparazzii o urmăreau peste tot, însă grecii spuneau atunci că Guilfoyle muncea la fel de mult cât petrecea. Prin natura funcției sale și datorită accesului pe care credeau că îl are la Casa Albă, o considerau una dintre cele mai importante persoane din țară. Fuseseră în mare parte uitate cuvintele pe care le rostise la Fox în timpul crizei financiare din Grecia, în 2015, când i-a numit pe greci „profitori” care ar trebui pedepsiți precum un câine care „face pipi pe covor”.

La început, Guilfoyle a anunțat două acorduri importante: dezvoltarea unui port susținut de SUA în apropiere de Atena și explorarea de gaze naturale în largul insulei Corfu. Ambele proiecte erau în lucru cu mult înainte ca ea să ajungă la Atena, dar oficialii greci spuneau că se implicase în planuri cu luni înainte și voia ca acestea să fie anunțate în timpul mandatului său.

Adonis Georgiadis, ministrul grec al sănătății și vicepreședinte al partidului conservator aflat la guvernare, a fost printre cei impresionați. „Când a fost numită, oamenii se întrebau: «Ce-i asta?»”, a spus el. Dar dacă își face treaba, a adăugat el, „cui îi pasă că are o rochie transparentă?”

Căderea ei a început luna trecută, după ce The Journal a scris despre Guilfoyle și despre potențialele conflicte de interese legate de afaceri energetice din Balcani. Prăbușirea s-a accelerat însă luna aceasta, odată cu dezvăluirea că îl implorase în secret pe un donator republican să-i plătească datoria de pe cardul de credit, în timp ce aștepta să fie confirmată ca ambasador.

„Dragule, te rog, am nevoie să rezolvi asta pentru mine azi”, i-a scris ea donatorului Eric Deters, în ceea ce pare a fi un mesaj text. După articolul inițial din The Journal, Deters a pus la dispoziția The Times ceea ce par a fi capturi de ecran ale conversațiilor lor.

Nu este clar ce va face Guilfoyle de acum înainte. Fostă analistă juridică pentru CNN și ABC la New York, cariera ei la Fox s-a încheiat în 2018, când două persoane familiarizate cu plecarea ei au declarat pentru The Times, sub protecția anonimatului, că fusese forțată să plece din cauza unor suspiciuni de comportament nepotrivit la locul de muncă.

Doi ani mai târziu, The New Yorker relata că Guilfoyle fusese îndepărtată din cauza unor acuzații de hărțuire sexuală formulate de o asistentă, printre care faptul că i-ar fi arătat acesteia fotografii cu organele genitale ale unor bărbați cu care Guilfoyle întreținuse relații sexuale.

Potrivit revistei, asistenta a primit o compensație de peste 4 milioane de dolari în urma unei înțelegeri. Guilfoyle a negat acuzațiile la acea vreme, prin avocatul său, și a refuzat să comenteze în interviul acordat anul trecut The Times.

Era extrem de mândră de mandatul său de ambasador. La finalul interviului, a arătat spre un document înrămat, aflat lângă intrarea în reședința oficială, Jefferson House, care cuprindea lista tuturor ambasadorilor americani în Grecia din 1948 încoace. Toți, până la Guilfoyle, fuseseră bărbați.

„Iată-mă”, a spus ea, arătând spre numele ei. „Aproape că am plâns”.