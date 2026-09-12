Dubai construiește cel mai mare aeroport din lume, cu infrastructură parțial subterană, pentru a rezista atacurilor cu drone și rachete

Aeroportul va fi capabil să primească 250 de milioane de pasageri pe an. FOTO: Profimedia Images

Un nou aeroport gigant construit în Dubai ar putea avea o parte din infrastructură amplasată subteran și consolidată pentru a rezista unor eventuale atacuri cu drone sau rachete, în condițiile în care Emiratele Arabe Unite își continuă planurile de extindere a aeroportului în pofida războiului dintre Iran, SUA și Israel, potrivit Financial Times.

Paul Griffiths, directorul executiv al Dubai Airports, a declarat că infrastructura importantă, precum rezervoarele de combustibil, ar putea fi amplasată subteran, în timp ce alte zone ar putea avea nevoie de consolidări suplimentare.

„Anumite componente ale infrastructurii ar putea necesita consolidări pentru a face față unor posibile acțiuni viitoare și pentru a deveni mai reziliente”, a spus el.

Alte idei pentru creșterea rezilienței aeroportului, precum depozitarea combustibilului în subteran, sunt luate în considerare în procesul de proiectare, a mai spus el. „Este vorba despre probabilitatea [unui atac] în raport cu consecințele și cu riscul real.”

› Vezi galeria foto ‹

Aeroportul va fi capabil să primească 250 de milioane de pasageri pe an

Construcția, în valoare de mai multe miliarde de dolari, a unui aeroport mai mare, capabil să primească 250 de milioane de pasageri pe an, nu va fi redusă din cauza războiului, a insistat el.

„Cea mai scurtă conversație pe care am avut-o vreodată cu președintele meu [șeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum] a fost dacă acest lucru schimbă în vreun fel strategia noastră pe termen lung”, a declarat el pentru FT, în primul său interviu acordat unui ziar de la izbucnirea conflictului, la sfârșitul lunii februarie. Răspunsul a fost „nu”, a spus el.

Deschis în 1960, aeroportul din Dubai a fost timp de un deceniu cel mai mare aeroport internațional, dar a ieșit din top cinci mondial în prima jumătate a acestui an, după ce conflictul dintre Iran, SUA și Israel a aruncat spațiul aerian al regiunii în haos.

Rezervoarele de combustibil ale principalului aeroport din Dubai, cunoscut după codul DXB, care sunt amplasate la suprafață, au fost lovite în timpul atacurilor din perioada de vârf a războiului dintre Iran, SUA și Israel, ceea ce a forțat aeroportul să își suspende operațiunile. Griffiths a spus însă că aeroportul a reușit să reia zborurile în decurs de o oră de la incident și a insistat că operațiunile au rămas „sigure” pe tot parcursul perioadei.

Principala sa companie aeriană, Emirates, și-a ținut la sol întreaga flotă când războiul a început, la sfârșitul lunii februarie, dar a reluat zborurile în câteva zile, aeronavele traversând coridoare aeriene înguste patrulate de avioane militare ale Emiratelor Arabe Unite.

Aeroportul din Dubai, timp de un deceniu cel mai mare aeroport

Deschis în 1960, aeroportul din Dubai a fost timp de un deceniu cel mai mare aeroport internațional, dar a ieșit din top cinci mondial în prima jumătate a acestui an.

În primele săptămâni ale conflictului, mai multe zone din Dubai, inclusiv obiective din apropierea aeroportului, au fost lovite de atacuri cu drone și rachete balistice. Conflictul s-a soldat cu sute de răniți și peste o duzină de morți în Emiratele Arabe Unite.

Comunicarea în timp real cu autoritățile și armata Emiratelor Arabe Unite a permis aeroportului să anticipeze atacurile, permițând mutarea pasagerilor în spații subterane într-un timp foarte scurt, a declarat Griffiths. Potrivit acestuia, aeroportul nu a înregistrat victime în această perioadă.

„Din cele 111 alerte, am avut doar 17 lovituri, iar cele mai multe dintre ele au fost extrem de superficiale”, a spus el.

Griffiths a declarat că, după un atac în apropierea aeroportului, „apărarea civilă și armata ne transmiteau apoi o actualizare a situației, spunând că totul este în regulă, iar noi reveneam foarte repede la operațiunile normale... Totul a devenit atât de bine pus la punct, încât uneori nu treceau mai mult de aproximativ 10 minute între momentul în care se întâmpla ceva și momentul în care ni se spunea «totul este în regulă»”.

Numărul pasagerilor de pe aeroportul din Dubai a scăzut cu o treime în prima jumătate a anului, însă Griffiths a spus că traficul își revine și se așteaptă ca aeroportul să recâștige anul viitor titlul de cel mai mare aeroport internațional din lume.

Numărul persoanelor care au călătorit către sau prin aeroport a scăzut de la 7,4 milioane în februarie la 2,5 milioane în martie și 3,5 milioane în aprilie, pentru ca apoi să crească la 4,5 milioane în mai, 5 milioane în iunie și 6,3 milioane în iulie. Aeroportul este deținut de guvern și nu își publică situațiile financiare.

„Acum, memoria este scurtă și am stabilizat situația”, a spus Griffiths. „Ne așteptăm la o revenire completă în prima parte a anului viitor.”

Peste 50 de companii aeriene au revenit, inclusiv Air France, în timp ce British Airways va relua zborurile către Dubai odată cu începerea sezonului de iarnă al industriei, în octombrie.