Duma de Stat a adoptat o lege care-i dă lui Putin și FSB-ului autoritatea să închidă toate serviciile de comunicații

Foto: Getty Images

Duma de Stat, parlamentul fictiv al Rusiei, a adoptat o lege prin care FSB-ul primește autorizația de a bloca orice fel de comunicații, pe baza decretelor emise de dictatorul Vladimir Putin, relatează The Moscow Times. Votul a durat în jur de trei minute. Conform legii, FSB va putea emite solicitări imperative obligatorii către operatori pentru a deconecta comunicațiile în cazurile „stabilite prin decretele prezidențiale”.

Inițial, s-a presupus că serviciul va avea dreptul de a face „cereri” de restricții de comunicare, dar numai în scopul „protejării cetățenilor și a statului de amenințările emergente la adresa securității”, cu justificări furnizate atât de Putin, cât și de guvern. Aceste prevederi au fost eliminate în a doua lectură a legii. Documentul exonerează, de asemenea, operatorii de răspundere pentru blocarea serviciilor dacă aceasta e ordonată de FSB.

Deputații din partidul „Poporul Nou” au votat împotriva amendamentelor, a declarat Oleg Leonov, vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru Dezvoltarea Societății Civile, „deoarece definiția serviciilor de comunicații nu este clar definită, ceea ce înseamnă că orice servicii de comunicații, inclusiv cele prin linii fixe, ar putea fi suspendate. Pentru că acest lucru contrazice scopul declarat al proiectului de lege, am decis să votăm împotriva acestuia”, a explicat el.

Conform legislației actuale, „serviciile de comunicații” se referă la trimiterea și primirea de mesaje (voce, text, imagini și altele) prin poștă, radio, cablu, sisteme optice și alte sisteme electromagnetice. În timpul discutării amendamentelor în prima lectură, Ivan Lebedev, șeful interimar al ministerului dezvoltării digitale, comunicațiilor și mass-media din Rusia, a declarat că serviciile de comunicații care urmează să fie deconectate au fost omise intenționat din document pentru a împiedica „inamicii” să înțeleagă întregul mecanism.

Până la sfârșitul anului 2025, Rusia devenise liderul mondial în întreruperile de internet mobil. Conform estimărilor Top10VPN, întreruperile au durat 37.166 de ore și au afectat aproape întreaga populație a țării - 146 de milioane de oameni. În medie, restricțiile sunt impuse zilnic în 63 de regiuni, conform datelor din proiectul „On the Line”.

Duma de Stat este controlată cu mână de fier de Vladimir Putin prin partidul său, Rusia Unită, care deține o majoritate covârșitoare a mandatelor, în timp ce opoziția parlamentară e formată din partide controlate de la Kremlin care fac doar o opoziție de fațadă.